La lista de canciones de Chica Sobresalto para cerrar sus conciertos

Chica Sobresalto es la colaboradora de Cuerpos especiales que define cada situación de nuestra vida en una playlist de cinco canciones. Esta semana su propuesta musical es una propuesta personal, porque las canciones de su lista son canciones con las que cierra sus shows.

"Hay un momento del concierto que me encanta que es el final", le ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín. "Porque el momento en que te despides con toda la adrenalina es un momento muy bonito. Y en ese momento te acompaña una canción", ha añadido Maialen, que a lo largo de su carrera ha tenido distintos temas como cierre.

Cant Fight The Moonlight - LeAnn Rimes

Ahora le acompaña Cant Fight The Moonlight de LeAnn Rimes. "Es la canción de El Bar Coyote, que es la mejor película del mundo entero, que es de los 2000 y que tiene casi todo cosas buenas, menos las mechas que se hacían los chicos y las cejas del tamaño de oruga bulímica", ha seguido. "Luego otro problema que nos han dejado los 2000 es la cadera deformada por los pantalones de cintura baja", ha apuntado.

Move Your Feet - Junior Senior

"Esta canción la elegimos porque nos gustaba ponerla en la furgo", ha dicho Chica Sobresalto sobre la canción, que le recuerda a una canción de ducha.

Bailando raro - Chica sobresalto

Esta canción es de Chica Sobresalto, que le gusta tanto el concepto de canción de cierre que compuso una para acabar sus shows. "Lo que pasa que es raro sacar un single y no tocarlo porque solo lo has hecho para ponerlo al final del bolo. A la gente no le gusta esto. Les parece raro", ha añadido sobre su tema Bailando raro. "La sacamos, hicimos promo, le pusimos el nombre Bailando raro a la gira y resulta que la canción no estaba en el setlist, a la gente le pareció rarísimo".

Al final tuvieron que reestructurar la gira y buscar otra canción para cerrar su show.

Sex-Sua - Hemendik At!

"¿Sabéis lo que es que alguien baile a Hemendik At! en Córdoba?", le ha preguntado Chica Sobresalto a Eva e Iggy después de escuchar este tema de los 90 que habla de sexo libre en euskera. ¡Un temazo!

La típica canción - Ginebras

La típica canción de Ginebras fue la elegida por Maialen para la gira en acústico que dio al salir de Operación Triunfo. Un día invitó a la banda al bolo y fue un poco raro, pero por lo demás: ¡Un temazo!