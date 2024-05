Mastodonte: "Creo que si Dios existe, es una mujer"

Un concierto en La Riviera este mismo viernes y un nuevo single bajo el brazo.

Es la primera vez que Mastodone pisa el estudio de Cuerpos especiales, pero vienen cargaditos de novedades. Una pena que Eva Soriano, que los admira sobremanera, se encuentre conectada en directo desde Barcelona.

En La Verdad, la banda habla de la falsa imagen de perfección que venden las personas en sus propias redes sociales.

En realidad, para ellos no hay nada de malo en decir que las cosas no van tan bien como te parece. "Me parece liberador, y buen caldo de cultivo para escribir y componer, reírse de ello y poder bailar, porque parece el fin del mundo, todos queremos estar perfectos", explica Asier.

Un sonido circense, irónico, que les ayuda a sincerarse consigo mismos. "Todos intentamos ser una prolongación de lo que nos gustaría ser, pero al final somos unos acojonados. Entonces, te descubres vendiendo la moto. Yo me autoexpío y me digo 'no te engañes'", asegura Asier, que hace de la música una terapia para conseguir reírse de sus contradicciones. Para Eva es la autoconciencia de saber cómo se es en realidad, sin caretas ni artificios.

"Para un artista, aparentar forma parte del trabajo, pero no hay que creérselo demasiado", cuenta Enrico. La perfección impostada tiene harta a Eva, que está deseando ver a alguien que le vaya mal. "Las redes son para vender entradas, es importante saberlo", reconoce Asier.

Lilith, que fue la primera mujer que estuvo en el Edén y se negó a morder la manzana de Adán, da título al tema que traen a Cuerpos especiales en exclusiva. "El Antiguo Testamento convierte en pecado todo lo que tiene que ver con la intuición femenina, pero creo que si existe un Dios, es mujer", asegura. "No solo es una canción feminista, sino sobre la feminidad que tiene Lilith y que forma parte de todos", añade.

