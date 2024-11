Mina El Hammani presenta 'Raqa' y desvela cómo fue su encuentro con Zendaya

El próximo 22 de noviembre se estrena en cines Raqqa, la nueva película de espías de Mina El Hammani dirigida por Gerardo Herrero.

La actriz no tuvo que pensar mucho si aceptaba el papel o no, porque ya en el guion vio que había una pelea entre mujeres y esto la animó a hacerlo sí o sí. "No se me dio mal pelear. Me apunté a boxeo, pero tuve unos especialistas increíbles. Desahogarte es increíble", cuenta la joven, que interpreta a Malika, una espía de la Interpol que se infiltra en el ISIS. El papel de la mujer en ese entorno no es fácil: "Ella es marroquí y tras sufrir un ataque terrorista decide meterse en esos mundos".

"Hacer una peli de espías ha sido lo más divertido. Rodar en Marruecos, en España... He trabajado con la Carmen Machi de Marruecos, cuando mi madre vio que trabajaba con ella, flipó", cuenta sobre sus compañeros de rodaje. Si es que cuando una madre se alegra, significa que las cosas están yendo bien. En Raqqa, la ciudad siria, no pudieron grabar por los conflictos civiles actuales, pero su intención estaba ahí. "En algún momento de mi vida me gustaría ir. Me ha quedado un resquemor a nivel informativo para seguir indagando. Cuando haya seguridad, iría".

No es la primera vez que trabaja con Álvaro Morte. Ya se conocen bien, y "es muy buena gente". No tiene nada malo que decir de él, y es que domina los idiomas a la perfección. "Habla hasta árabe en la película, estuvo cinco meses con un coach. Mi hermana me dijo que Morte hablaba mejor que ella", revela.

Hace poco, Mina estuvo en Los Ángeles y allí tuvo la oportunidad de encontrarse con la mismísima Zendaya, un encuentro celestial que se le dio un pelín regular por culpa del inglés. "Es una tía majísima y guapísima. En persona, impone. Luego fuimos a una fiesta y me acerqué a ella y le dije que la admiraba como actriz y como productora. Quería decirle más cosas, pero es que yo con el inglés tengo un límite. Ella me miraba como que quería seguir hablando, y yo 'gracias, gracias", recuerda.

