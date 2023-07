Mucho más que enfados: la canción de Virginia Riezu para animar a votar, su drama inmobiliario y su problema en las manifestaciones

Los problemas con sus padres al llegar las vacaciones de verano, las dificultades para encontrar piso en el centro de Madrid y las dudas que le surgen cuando va a una manifestación son algunas de las cosas que más han enfadado a Virginia Riezu esta temporada en Cuerpos especiales.

La colaboradora también conocida como Angry Vir ha gritado fuerte al micrófono del morning de Europa FM para protestar por esas cosas que le indignan e incluso para valorar los asuntos de actualidad, los que le afectan directamente y los que no lo hacen tanto. Virginia Riezu no pudo evitar comentar la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que finalmente han pasado por el altar este sábado 8 de julio.

Los enfados estivales de Virginia Riezu

Hay dos cosas que enfadan a Virginia Riezu al llegar las vacaciones de verano. Una, el momento de elegir los días libres en el trabajo y otra, la reacción de sus padres cuando les dice que no las va a pasar con ellos.

"Hay familias a las que no les parece bien que viajemos. Somos dos personas en el colectivo: el emérito y yo", dijo al arrancar la temporada de Cuerpos especiales. "Dicen cosas tipo ¿cómo puedes preferir ir con desconocidos en lugar de irte con vosotros? O si voy cinco días con ellos, '¿por qué no vienes 15? Y si vas a Corfú en Grecia, ¿no había un sitio más lejos?". El caso es protestar.

El otro enfado de verano llega a la hora de elegir las vacaciones en el trabajo. Hay drama en la oficina, todos ponen excusas para irse en agosto y no, no son excusas. ¡Es que quieren irse en agosto!

Las manifestaciones necesitan un chimpún

¡No le falta razón a Angry Vir! ¿Por qué nadie avisa cuando terminan las manifestaciones? ¿No hay nadie que pueda lanzar un chimpún para decir que es hora de irse a casa? Así tienes la garantía de que no te pierdes nada.

Al final pasa como con las noches de fiesta, nunca sabes si te puedes ir porque igual pasa algo interesante o pierdes una oportunidad de ligar. La manifestaciones, al fin y al cabo, son eso: hay que ir muy arreglada porque siempre hay cámaras, selfis y algún famoso que estrena soltería.

No hay pisos de alquiler en el centro

"Me voy a una inmobiliaria en Lavapiés y digo, 'quiero un piso'. 'Solo tenemos uno'. '¿Cómo que solo tenéis uno?'. No hay pisos, tal cual llega un piso la gente se lo lleva. Está desesperada. Es todo ARBNB. Todo el centro es ARBNB", ha denunciado en tono muy serio Riezu.

"Ahora si vives en el centro y quieres sal, tienes que tener el B1 porque son todo guiris. Si eres famosa, no te conoce nadie porque son todo guiris...", reflexionó la colaboradora que consiguió piso pero no le fue fácil. Las inmobiliarias tienen solo uno y ya.

El bluf de los regalos de San Valentín

Alguien lo tenía que decir y lo dijo Virginia Riezu: los regalos de San Valentín son un bluf.

"Hay algo que une a solteros y emparejados en San Valentín. Es el día de 'a ver qué pillo'. Los emparejados, a ver si pillo un cutre regalo y los solteros, a ver qué pillo en la app de citas", reflexionó Virginia antes de lanzar la bomba sobre los regalos de los enamorados. "¿No están los regalos de San Valentín el escalón más bajos de la jerarquía estos regalos solo por debajo de los amigo invisible?". ¡Di que sí!

'Votar es chulo', el nuevo 'Me gustas mucho'

Las elecciones autonómicas del 28M inspiraron a Virginia Riezu para componer una canción para animar a los oyentes a votar. El tema, titulado Votar es chulo y con la música de la ranchera Me gustas mucho, sirve también para animar a los votantes de cara al 23J.

"Luego no vengas a quejarte, tienes que mojarte... ¡Otra vez! Votar te renta tú, y con tremenda resaca incluso., has de ir a votar...", cantó con ayuda de Eva Soriano.

La reconciliación de Tamara e Íñigo

No fue un análisis como tal pero fue uno de los mejores análisis de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Cuando le falló la batería del amor, no por desgaste sino por avería, se preguntó: ¿cuánto me cuesta pagarla? ¿La dignidad? Puedo pagarla".

"A mí me hubiera gustado mucho esa conversación entre Tamara e Isabel. 'Mami, me he reconciliad con Iñi'. 'Pero ¿por qué vuelves con él?' 'Mami, no hay muchos nepobabys solteros'. 'Pero ¿por qué tiene que estar soltero, hija?'. 'Es que soy creyente'. 'Es verdad, te lo crees todo".

¡Simplemente brillante!