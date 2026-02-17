Nacho Guerreros: "Hay gente del mundo de la cultura que es subnormal profunda. Hay mucho esnobismo"

Eva Soriano y Nacho García se enfrentaron con nervios a la entrevista de este martes en Cuerpos especiales. Sus compañeros no les dijeron el nombre del invitado del día para darle emoción a la mañana y consiguieron su objetivo. ¡Fue todo una sorpresa!

La mayor alegría se la ha llevado el presentador, que sostiene que es casi hermano del actor. "Os parecéis mogollón de verdad. Fuera broma", ha dicho su compañera al mirarlos bien.

"Me alegro de haberte encontrado. No te va a faltar nunca de nada", le ha dicho el actor entre risas aceptando el parecido que ha estado presente durante toda la entrevista, en la que también se ha hablado de su obra de teatro, su podcast y su trabajo en La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

"Yo sufrí edadismo cuando era joven. Marginación porque no cumplía los requisitos físicos"

Nacho Guerreros no puede elegir con cuál de las dos series se queda pero reconoce que "Aquí no hay quien viva fue un descubrimiento". "Era la primera vez que yo tenía trabajo", ha dicho el intérprete que consiguió este papel con 35 años.

"Yo sufrí edadismo cuando era joven. Marginación porque no cumplía los requisitos físicos que se pedían para los personajes, que tienes que ser guapísimo...", ha seguido el actor que empezó su carrera "a una edad en la que se supone que ya tenías que tener vendido el pescado".

Al hilo de este tema, Nacho Guerreros ha recordado el caso de María Galiana, la actriz de Cuéntame que recibió un Goya a Mejor interpretación femenina de reparto con 54 años por Solas.

"Era una señora madura y qué bien que pase esto", ha dicho para luego denunciar una realidad que se vive en el séptimo arte: "Es muy difícil tener un personaje en cine porque siempre se lo reparten los mismos y las mismas. Hay 10 actores, actrices que siempre están. Llevamos 25 años siempre viendo a los mismos. Ahora parece que hay una corriente alternativa en la que hemos visto por fin caras nuevas de protagonistas ya maduros a los que por primera vez se les ha dado una oportunidad en el cine".

Demasiado esnobismo y mucha tontería

De denuncias ha ido la entrevista, porque Nacho García ha sacado a la luz una historia que la actriz Petra Martínez contó a Nacho Guerreros en su podcast Mister Chaise Longue y que ha inspirado otra reflexión.

A la actriz de La que se avecina le preguntaron si no le daba vergüenza trabajar en la serie y ella fue clara: ¿Vergüenza de qué?. "Hay gente del mundo de la cultura que es subnormal profunda. Hay mucho esnobismo", ha apuntado Nacho Guerreros al recordar la anécdota para luego celebrar el fenómeno mundial que es la serie..

"Los que no lo valoran siempre están dentro de tu sector"

"Es casi imposible que se repita un fenómeno así", ha dicho sobre la producción que lleva ya 19 años en emisión. "Los que no lo valoran siempre están dentro de tu sector. Con el público todo es maravilloso", ha apuntado Guerreros que tiene muy claro que él trabaja para el público y no para esas voces críticas.

Y para el público está ahora haciendo la obra de teatro Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió, que en otoño llegará a Madrid y que también esconde una denuncia. "Refleja muy bien la sociedad absurda actual en la que vivimos, en la que tenemos que mostrar lo que no somos. Vender tu alma al diablo como sea por tener popularidad", ha dicho sobre la producción en la que el diablo no es otro que un community manager, que le da a su personaje, un escritor que no acaba de despegar, los tips necesarios para para tener éxito y vender libros. Todo por un like.