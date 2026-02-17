Cómo comprar entradas de los conciertos de Noches del Botánico de Madrid: artistas y precios
Este martes 17 de febrero se ponen a la venta las entradas para los conciertos de Noches del Botánico en Madrid. Te contamos todos los detalles.
Pablo López, María Becerra y más se unen al cartel de Noches del Botánico 2026 en Madrid
Noches del Botánico llega este 2026 con un cartel para conmemorar sus 10 años de historia.
Del 3 de junio al 31 de julio más de 60 artistas y un total de 54 conciertos conquistarán el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid.
Esta edición tan especial es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.
A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan María Becerra, Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Veintiuno, Pablo López, Marta Santos o Yerai Cortés.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para no quedarte sin entradas para las Noches del Botánico de este 2026:
Cómo comprar entradas
Las entradas salen a la venta este martes 17 de febrero a las 12:00 horas en la página web de Noches del Botánico y los canales de venta de El Corte Inglés.
Por otro lado, también existe la opción de la venta física: es a través de El Corte Inglés, pero estará disponible 24 horas después del lanzamiento online. Es decir, a partir del miércoles 18 de febrero a las 12:00 horas.
Precio de las entradas
El precio de las entradas para los conciertos de Noches del Botánico varía según el show, por lo que se trata de una horquilla de lo más amplia, que ronda de los 30 euros a los 90 euros aproximadamente.
Habrá que esperar al comienzo de la venta de entradas para conocer los precios oficiales de cada concierto.
Cartel de Noches del Botánico 2026
Junio
- 03 - Omega de Morente
- 04, 05, 06 - Rigoberta Bandini
- 07 - Two Door Cinema Club
- 09 - Ethel Cain
- 10 - Big Thief / Ata Kak
- 11 - Shinova
- 12 - Lia Kali
- 13 - Ginebras
- 14 - Marta Santos / Macario Martínez
- 15, 16, 17 - Love of Lesbian
- 18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja
- 19 - Pablo López / Pamela Rodríguez
- 20 - M-Clan
- 21 - Yerai Cortés
- 22 - Zaz
- 23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music
- 25 - Cory Wong / Don West
- 26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)
- 27 - Antoñito Molina
- 28 - Lasso / Ela Taubert
- 30 - Van Morrison
Julio
- 01 - Van Morrison
- 02 - Jeff Goldblum / Take Me to the River
- 03 - Jean-Michel Jarre
- 04 - Snarky Puppy / Nate Smith
- 05 - Garbage
- 06, 07 - Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton
- 08 - Tomora
- 09 - Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 - Jean-Michel Jarre
- 11 - Alabama Shakes / Dove Ellis
- 12 - Nu Genea / Gilsons
- 13 - Babasónicos / El Zar
- 15 - Elvis Crespo
- 16 - Belle & Sebastian
- 17 - Rick Astley
- 18 - OMD
- 20 - ZZ Top
- 21 - Biffy Clyro
- 22 - John Legend
- 23 - León Benavente / Él Mató a un Policía Motorizado
- 24 - María Becerra
- 25 - The Kooks
- 26 - Pat Metheny
- 27 - Diana Krall
- 28 - Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band
- 29 - LP
- 30 - Tom Jones
- 31 - Cultura Profética / Çantamarta