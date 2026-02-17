Cómo comprar entradas de los conciertos de Noches del Botánico de Madrid: artistas y precios

Pablo López en el concierto de Europa FM de las Fiestas del Pilar de Zaragoza | Juan Antonio Pérez / GTRES

Noches del Botánico llega este 2026 con un cartel para conmemorar sus 10 años de historia.

Del 3 de junio al 31 de julio más de 60 artistas y un total de 54 conciertos conquistarán el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid.

Esta edición tan especial es una celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

Cartel completo de Noches del Botánico 2026 | Noches del Botánico

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en el festival, como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks o Tomora, entre muchos otros. También llegan María Becerra, Cultura Profética, Lasso, Elvis Crespo, M-Clan, Veintiuno, Pablo López, Marta Santos o Yerai Cortés.

Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para no quedarte sin entradas para las Noches del Botánico de este 2026:

Cómo comprar entradas

Las entradas salen a la venta este martes 17 de febrero a las 12:00 horas en la página web de Noches del Botánico y los canales de venta de El Corte Inglés.

Por otro lado, también existe la opción de la venta física: es a través de El Corte Inglés, pero estará disponible 24 horas después del lanzamiento online. Es decir, a partir del miércoles 18 de febrero a las 12:00 horas.

Precio de las entradas

El precio de las entradas para los conciertos de Noches del Botánico varía según el show, por lo que se trata de una horquilla de lo más amplia, que ronda de los 30 euros a los 90 euros aproximadamente.

Habrá que esperar al comienzo de la venta de entradas para conocer los precios oficiales de cada concierto.

Cartel de Noches del Botánico 2026

Junio

03 - Omega de Morente

04, 05, 06 - Rigoberta Bandini

07 - Two Door Cinema Club

09 - Ethel Cain

10 - Big Thief / Ata Kak

11 - Shinova

12 - Lia Kali

13 - Ginebras

14 - Marta Santos / Macario Martínez

15, 16, 17 - Love of Lesbian

18 - Veintiuno / Silvestre y La Naranja

19 - Pablo López / Pamela Rodríguez

20 - M-Clan

21 - Yerai Cortés

22 - Zaz

23 - Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music

25 - Cory Wong / Don West

26 - Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 - Antoñito Molina

28 - Lasso / Ela Taubert

30 - Van Morrison

Julio