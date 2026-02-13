'Misterio en Cuerpos 33', la ficción sonora de 'Cuerpos especiales' por el Día Mundial de la Radio

Risas, misterio, disparos y un asesinato.

En Cuerpos especiales se han liado la manta a la cabeza y este viernes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, han montado una ficción sonora con ayuda de los oyentes para celebrarlo.

Misterio en Cuerpos 33 empieza en una junta de vecinos con Eva Soriano como presidenta del edificio, ubicado en el número 33 de la calle Cuerpos especiales, y Nacho García como vicepresidente. Entre los vecinos propietarios Javi Sánchez, Alba Cordero, el agotado Dani Piqueras, que solo vive para cambiar pañales; Encarnita, la mujer del Baptisterio romano; y la actriz Gracita Morales. Estas últimas a petición de los oyentes del morning de Europa FM.

¿El tema del día? Hay que arreglar el ascensor. ¿El problema? La presidenta se niega porque subir escaleras es el mejor método para tener un buen culo. Además, ella es una Fitness Legend, como le bautizó Rosalía en su día, y lo intenta demostrar en la junta pero (spoiler) no le sale bien.

¿Cómo ha aparecido ahí su cuerpo? ¿Quién ha matado a Shakira? ¿Por qué?

Eva Soriano se rompe y a partir de ahí empiezan a suceder cosas extrañas. Shakira aparece, también a petición de los oyentes, para quejarse por el ruido y, sin enterarnos bien cómo, desaparece para luego aparecer muerta en el interior del ascensor.

¿Cómo ha aparecido ahí su cuerpo? ¿Quién la mató? ¿Por qué? Todo apunta que podría ser Mauri, el portero y el oyente invitado en la ficción sonora de Cuerpos especiales. "Es la persona que estaba más cerca de la víctima en el momento de la muerte y es la única persona que tenía las llaves del ascensor", apunta Eva, que se pone en el papel de detective. Pero ¿será él?

Doraemon llega, también a propuesta de los oyentes, para investigar y tratar de esclarecer los hechos. Descubre al verdadero asesino y los motivos que le han empujado a cometer el crimen. ¡La tensión está asegurada hasta el último momento!