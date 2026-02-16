Eva Soriano habla con Margot Robbie y Jacob Elordi de la necesidad de llamar a tu ex al ver 'Cumbres Borrascosas'

El pasado viernes 13 de febrero llegó a los cines Cumbres Borrascosas, la película basada en la novela de Emily Brontë que llevó a Londres a Eva Soriano.

La presentadora de Cuerpos especiales viajó s la capital británica junto a Benny Rivers para citarse con Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau, sus tres protagonistas, y lo primero que tuvieron que hacer al empezar la entrevista es pedir perdón.

"Pedimos disculpas a todas aquellas personas que se vean alentadas a llamar a sus ex después de ver la película", dijo Margot Robbie, consciente de que el estreno previo al Día de San Valentín podía desencadenar una oleada de llamadas de este tipo. "Cada uno que bese a quien le inspire besar", añadió Jacob Elordi, mucho más intenso durante toda la entrevista.

Si algo hay en Cumbres Borrascosas es tensión sexual. "Hay una palabra en inglés que expresa perfectamente esa tensión sexual, es yearning. Cuando tú deseas mucho a alguien y sientes el anhelo profundo de estar con esa persona", continuó Robbie refiriéndose a lo que Eva Soriano llama "desasosiego, ansia viva" de querer estar con esa persona. "Fuego uterino es lo que da la película", ha contado Eva Soriano a Nacho García al escuchar la entrevista durante el programa de este lunes.

Música y musicales

Margot Robbie y Eva Soriano hablaron el mismo idioma durante su encuentro y no nos referimos al inglés. Hubo conexión entre la presentadora y la actriz.

Así, las dos charlaron de música. "Me encanta Enya", dijo la actriz, a lo que Jacob Elordi respondió tarareando una de las canciones de la cantante irlandesa. Surrealista.

"Margot Robbie me dijo que le gustaba mucho Marilyn Manson, el heavy metal y el rap"

A la actriz de Barbie le gusta una música muy sorprendente. "Me dijo que le gustaba mucho Marilyn Manson, el heavy metal y el rap", ha contado Eva. "En realidad no es Barbie, es Harley Queen", ha contado la presentadora deseosa de salir de fiesta con la intérprete.

Hablaron de música y también de musicales. Jacob Elordi se queda con Dear Evan Hansen, que narra la historia de un estudiante con ansiedad social severa que se ve envuelto en una mentira sobre la muerte de un compañero. Y Margot Robbie, elige El Fantasma de la Ópera (la época victoria "is her thing") y Titanique, una comedia en la que una actriz interpreta a Celine Dion narra la historia de la película.

La mala de la película

Hong Chau es la villana de Cumbres Borrascosas y para preparar su papel se inspiró en la película de Javier Bardem en No es país para viejos.

"Los personajes más divertido siempre son los villanos", señaló la actriz, que dice que disfruta construyéndolos.

Para Elordi, el personaje de Chau es la más honesta porque, aunque puede generar cierta animadversión, si lo analizas lo que hace es cuidar un poco la locura en la que están metidos todos los protagonistas.

No se puede decir mucho más, ha dicho Eva Soriano para terminar. Cualquier cosa puede ser spoiler.