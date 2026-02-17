El movimiento de Shakira que hace soñar con el anuncio de su gira mundial

Shakira, en el concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en El Salvador | Agencia EFE

"Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira", decía Shakira el pasado diciembre en una entrevista con Vanity Fair.

La cantante colombiana, que entonces aún tenía que pasar por El Salvador para cerrar la parte americana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, activó las alarmas de todos sus fans con esta declaración a la que añadió una fecha: “2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio".

Deseosa de que arranque esa nueva etapa de su gira mundial, la cantante de Barranquilla no ha vuelto a hacer declaraciones en medios a este respeto pero sí en redes, donde ha empezado a compartir vídeos dirigidos a fans de distintas partes del mundo junto al mensaje "espero veros muy pronto durante mi tour".

Así, después de ilusionar a los seguidores de Japón a finales de enero y hacer lo propio con los franceses a principios de febrero, la cantante se ha dirigido al fandom de China con una publicación hecha este lunes 16 de febrero.

Shakira, cuyo último concierto en España fue en 2018 con El Dorado Tour, se dirigió al público de China el mismo día en que empezó un periodo de descanso tras cerrar el periplo de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en LATAM. El domingo 15 de febrero fue el último de los tres conciertos de la intérprete de Soltera en San Salvador.

La única fecha que tiene cerrada por ahora es el 2 de mayo, día en que se convertirá en protagonista del concierto gratuito en la playa de Copacabana (Rio de Janeiro), siguiendo la estela de Lady Gaga y Madonna. Hasta entonces no tiene ninguna cita confirmada y tras este multitudinario show tampoco tiene anunciado ningún otro plan.

¿Aprovechará estos dos meses y medio de descanso para anunciar las fechas de la gira, que ya ha dicho que será en 2026, y retomará Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tras el concierto de Copacabana? Las fechas coinciden... así que habrá que estar atento a sus redes para más información.