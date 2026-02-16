Un mes para 'LUX TOUR': todo lo que se sabe y lo que Rosalía ha contado de la gira

Rosalía se incorpora al final de la Listening Party de LUX en Barcelona | @respectivecollective |

En exactamente un mes Rosalía se aventurará en su gira mas esperada. Con un concepto que se espera ambicioso y maximalista, la artista se recorrerá pabellones de todas partes del mundo con LUX TOUR.

El pistoletazo de salida lo dará en Lyon el 16 de marzo, y pronto aterrizará en España con ocho fechas: la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de maro y los días 1, 3 y 4 de abril, mientras que se subirá al escenario del Palau Sant Jordi los días 13,15, 17 y 18 de abril.

Después de que la artista creara vanguardia con su disco LUX, se espera la misma estela con su gira, de la que hay muchas expectativas. por ello, repasamos todo lo que se sabe hasta la fecha de los próximos conciertos de Rosalía por todo el mundo.

Las declaraciones de Rosalía sobre la orquesta en directo

Rosalía se ha pronunciado sobre el LUX TOUR, aunque sin revelar demasiados detalles. Lo hizo para la revista Vogue, donde explicó lo que pueden esperar sus fans de los directos.

"Estamos ensayando ahora mismo", declaró la artista hace unos días. Y es que la cantante se ha separado relativamente del foco mediático para centrarse en lo que proyectará sobre el escenario este 2026.

"Va a ser muy diferente a la gira de 'Motomami'"

De la puesta en escena se espera grandilocuencia, algo similar a lo que Rosalía mostró con sus Listening Party del disco, sobre todo la celebrada en Barcelona. Y siendo un disco donde lo operístico y orquestal marcan la narrativa, los fans esperan que se traslade este concepto al directo.

Así, fue Vogue quien le preguntó a la catalana sobre si habrá una orquesta en directo en la gira. Y aunque la cantante no quiso revelar nada, sí dio alguna pista: "Puedo decir que definitivamente habrá experimentación, y ojalá rigor y alegría al mismo tiempo. Va a ser muy diferente a la gira de Motomami".

Posibles versiones distintas de las canciones

Una de las grandes incógnitas del LUX TOUR es el repertorio, del que no se conoce nada oficialmente. La artista presentará su álbum LUX en directo, pero no se sabe si añadirá otras canciones de su trayectoria al setlist y las adaptará a la sonoridad de su último proyecto.

Lo que sí está sobre la mesa es la posibilidad de que Rosalía haga otras versiones de sus temas. Por ejemplo, recientemente publicó una versión a cappella de Sauvignon Blanc, a la par que otra instrumental.

Y lo que no han ido pasando por alto algunos fans de la artista es todo lo que ha subido la cantante y su entorno a redes sociales, contemplándolo como parte de los preparativos de la gira. Y es aquí donde entra en juego un vídeo que se viralizó de Mecnun Giasar (más conocido como Majnoon).

Este profesional fue junto a Jacob Jonas el coreógrafo de la gira de Motomami, y dio mucho de qué hablar con una publicación con relación a Rosalía, pues el coreógrafo publicó en Instagram un post en el estudio disfrutando de una versión flamenca de La Perla, la canción más exitosa de LUX.

Pocos detalles se conocen de esta versión que posteriormente borró y en la que no suena en la voz de Rosalía, pero durante más de tres minutos Majnoon, canta y baila esta canción, mencionando a sus compañeros de grabación y a la propia catalana en el post.

Algunos fans interpretaron esta versión como una pista de lo que se espera en los conciertos de la catalana en 2026. "El coreógrafo del Motomami tour subiendo esta versión flamenca de la perla… Como sea el coreógrafo del LUX TOUR y estén trabajando las versiones que habrá en el tour va a arrasar", ha compartido en X @reinaisgone.

Desde la salida de Berghain, el primer single de LUX, Mecnun Giasar ha estado muy activo con el contenido de este disco, compartiendo coreografías algo paródicas con la nueva música Rosalía de fondo. ¿Formará parte también de este proyecto y está dando pistas a los fans?

¿Posible ballet en directo?

Siguiendo con la línea de las publicaciones en redes sociales, otros fans de Rosalía apuestan por el ballet en directo en el LUX TOUR 2026. Son muchas las especulaciones sobre que la catalana se atreverá por lo clásico en sus coreografías.

Y es que, tras la salida del álbum, la artista compartió un vídeo en el que gestualizaba unos pasos de ballet, un post tan viral en el que incluso Lady Gaga contestó. Desde entonces los fans no quitan ojo a esta posibilidad sobre el escenario.

Un escenario en forma de catedral o cruz

Aunque puede parecer tan solo un detalle más de la escenografía que la catalana tendrá preparada para su esperada gira, lo cierto que conocer el escenario es importante, y no solo para saber a visión que tendrán los espectadores en los conciertos.

De momento conocemos que la tarima será en forma de cruz o de catedral y se extenderá en forma de pasarela.

El 15 de agosto Rosalía actuará en Guadalajara (México), en el recinto Arena VFG, y su página oficial nos compartió con detalle el plano del recinto:

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

Por su parte, Ticketmaster facilitó el plano de los cuatro conciertos que Rosalía dará en el Movistar Arena de Madrid a lo largo de la Semana Santa de 2026. En él, no se aprecia tanto la forma de cruz que desvela el de México, pero sí deja ver un segundo escenario al final de la pista:

Mapa del Movistar Arena de Madrid para los conciertos de Rosalía | Ticketmaster

Siguiendo el modelo del recinto madrileño, el Palau Sant Jordi tampoco detalla la forma de la cruz, pero también muestra esa segunda tarima:

Plano Palau Sant Jordi con 'LUX TOUR' | TICKETMASTER

Todos los conciertos de 'LUX TOUR 2026'