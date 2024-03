Natalia Sánchez presenta 'Sueños de libertad': "Hay que morcillear en época: No vale decir mola, ni súper, ni PEC"

Natalia Sánchez le ha dado una alegría este viernes en Cuerpos especiales a LalaChus, que una semana más se ha vuelto a encontrar con un ídolo de infancia en el programa. En este caso, empezó a seguirla por su papel en Los Serrano y por su mítico grupo Santa Justa Klan.

La actriz ha visitado el morning de Europa FM para presentar Sueños de Libertad, la nueva serie de las sobremesas de Antena 3 con la música de Marwán en su cabecera.

Es la segunda producción de época que hace y reconoce que ha llegado al rodaje muy preparada. "Estuve en Amar en tiempos revueltos y me hice un Máster en los años 50 viendo el NODO", ha contado a Lala y a Nacho García. "A veces hasta se me escapan frases hechas".

Tiene que tener muy controlada la forma de hablar porque, si se olvida el guion, no puede improvisar de cualquier manera: "Hay que morcillear en época, no vale decir 'vale', ni 'mola', ni 'súper'... ni 'pec', ni 'servir', ni nada. Aquí no se sirve nada más que el té", ha dicho entre risas refiriéndose a las expresiones actuales.

El rodaje, reconoce, está siendo muy intenso y, sin ir más lejos, este jueves terminó con agujetas emocionales y físicas tras una dura secuencia con su compañero Alain Hernández. "Es un gran compi y al terminar intentamos reírnos y destensar. Ayer me fui hecha polvo en casa", ha dicho sobre la producción que está despertando gran interés entre el público.

"Lo que más mola de una serie diaria es que las tramas están vivas, evolucionan en función de cómo responde la gente en la calle y cómo son sus reacciones", ha añadido la actriz, que se aprende una media de 20 páginas diarias de guion y 80 semanales.

Sus hijos y la música de Santa Justa Klan

Natalia Sánchez vive el éxito de Sueños de Libertad y también de Los Serrano, que vive un nuevo boom 20 años después.

También la música de Santa Justa Klan, la banda que montó con sus compañeros de serie, está de moda entre sus hijos aunque no le gusta demasiado. "Mis hijos saben las canciones y no sé por qué", ha dicho la actriz, que apunta a su madre como responsable de esto y que reconoce que las letras no son lo que más le gusta para criar a sus hijos. "Si volviera atrás, cambiaría cosas".

En la entrevista también ha contado la verdad tras los susurros de los actores. "Es la forma de hacer real algo muy intenso", ha dicho Natalia Sánchez sobre esta agotadora forma de interpretar. "A veces cansa más susurrar que proyectar".

La entrevista ha terminado con un juego: Natalia Sánchez se ha tenido que convertir en Dominic Toretto de la saga Fast and Furious en una escena improvisada con Lala y Nacho. ¡A esto se le llama dar un giro de guión!