Nikki García presenta 'Belleza y terror': "Este disco habla de experiencias vitales, ha sido como lanzar un diario"

Nikki García está acostumbrada a llevar disfraces todo el día —como actriz de doblaje— pero esta vez se ha desnudado para entrar en el estudio de grabación y lanzar su primer disco. La conocida como voz de Google Maps estrena Belleza y terror, un álbum con 13 canciones sobre la amistad perdida, la gratitud por lo que se tiene y una única canción de amor del que ha venido a hablar teste viernes 27 de marzo.

"Me he dejado temas porque soy tremenda chapas pero pienso que vendrán más discos intensos", ha dicho a Nacho García y Lalachus definiéndose como "muy intensa". "Tú me preguntas qué tal el día y a los 45 minutos te arrepientes porque no hemos cambiado de tema", ha seguido.

No ha sido fácil adentrarse en esta aventura. "Cuando me meto al estudio a contar cosas que me han pasado a mí me pregunto ¿Qué voz tengo que poner ahora?¿Qué voz tengo que ponerle a esto? Es como... ¿pero esto como lo canto?", ha confesado sobre las dudas que ha tenido al grabar el álbum para el que fue clave la ayuda del productor Francis White. "Me ha costado un poco", ha apuntado sobre la ausencia de directrices que sí tiene cuando interpreta a un personaje.

Un álbum como terapia

Nikki García canta todos los temas del álbum en español, salvo Oxford, MS. "Esta canción llegó a mitad", ha explicado para luego liarse a hablar de cómo surgió el álbum. "Habla de experiencias vitales, experiencias que me han marcado mucho. Ha sido un poco como lanzar un diario", ha seguido.

Belleza y terror "viene de una terapia", ha añadido la cantante. "En la terapia salen unos temas y yo me doy cuenta de que han salido unos temas y pienso Uy, pues lo tengo que contar . Yo soy una repipi y [la terapeuta] me puso unos deberes que eran más factibles y yo dije, ¿Sabes qué? Te lo voy a convertir en disco porque yo soy una empollona", ha contado para enlazar esta historia con una anécdota personal: Siri la boicotea.

"Yo creo que sabe que fui Google porque a mi chico le responde bien", ha explicado sobre lo que le pasa cuando pide que le pongan Oxford Ms y la llama Oxford Microsoft.

Dos años de trabajo

Antes del lanzamiento del álbum, que la llevará el 13 de junio a la Sala Berlín de Madrid, Nikki García lanzó tres adelantos: La mejor actriz, La Rabia y Once de noviembre. "Sabía que iba a ser un disco pero no sabía cuándo porque tenía que trabajar para ganar los dineros para seguir grabando el disco. Entonces he tardado mucho", ha dicho

La Mejor Actriz es un tema que define como "bastante triste aunque con un trasfondo bonito". "Es un poco entender lo que llevas escondiéndote a ti mismo muchos años", ha dicho sobre el tema que debe su título a una frase que le dijo su padre un día tras escuchar su trabajo en la ficción sonora Titania. "Ahora entiendo por qué dices que no eres dobladora, dices que eres actriz. Porque el trabajo es de actriz, se te da bien", le agasajó.

La canción es una vomitona, nada que ver con La Mejor Suerte. Este tema que escribió en el verano de 2025 es un canto a la esperanza y a la amistad. La cantante lo escribió cuando una de sus mejores amigas recibió noticias médicas no muy buenas y decidió quedarse junto a ella en Madrid. "No teníamos mejor plan que ir al parque y pasera a las perras", ha contado para recordar las risas que se echaron cuando su perro la tiró y la arrastró por el parque. "Vi a mi amiga descojonada de la risa y pensé lo vamos a hacer así hasta que vengan los mejores resultados posibles. Y llegaron. Pero la la canción la hice mientras esperábamos qué pasaba", ha añadido para despedirse hablando con Nacho y Lala de lo mucho que molan las ficciones sonoras.