El compositor Fernando Velázquez le pone nota a la canción 'Dinosaurio' de Eva Soriano

Visita de altura este lunes en Cuerpos especiales. El compositor y director de orquesta Fernando Velázquez ha venido a presentar Los Estunmen, la ópera que podremos ver en los Teatros del Canal de Madrid del 2 al 14 de junio y que se presenta como una historia de violencia y dolor donde el protagonista emprende un viaje para vengar la muerte de su único hijo.

Detrás están Nao Albet y Marcel Borràs, los creadores catalanes que muchos consideran los chicos malos de España. "Son unos talentazos increíbles. Nos propusieron hacer una ópera con ellos, vi que era una locura y dije Adelante", ha contado a Eva Soriano y Nacho García sobre este trabajo que ya se ha presentado en Barcelona. "Si el argumento te parece una locura, piensa que luego no solo no hay hologramas sino que hay dobles de acción real".

"Lo bonito es que estamos haciendo algo que no es ópera", ha seguido para luego compararse (humildemente) con Mozart, Wagner o Puccini. "Vamos a hacer una cosa que diga algo a la gente de la época", ha apuntado.

Los Estunmen mezcla acción, humor, ironía... y hasta violencia. No se han dejado nada fuera y han debatido mucho sobre si se estaban pasando. "Nos pasamos mucho pero es una manera de seguir la estela de los que hacen cosas", ha continuado.

"Nos pasamos mucho pero es una manera de seguir la estela de los que hacen cosas"

Pese a todo, no han hecho todo lo que les gustaría hacer. "Hemos dejado cosas fuera porque no se pueden hacer en un teatro y hemos dejado cosas fuera porque no se deben hacer en un teatro", ha dicho el director de orquesta para luego confesar que antes no era fan de la ópera. "Me causaba mucho rechazo hasta que tuve el privilegio de estar tres años en el Teatro Real".

Para Fernando Velázquez pasa un poco como American Pie: "¿Os acordáis del campamento de música? El campamento de música es lo mejor que te puede pasar en la vida".

Con la ópera pasa igual, o con el teatro. "Tienen un aura que no creo que vayamos a reproducir de manera artificial", ha dicho en su argumento contra la IA. "Por eso van a sobrevivir el teatro, la música en directo...", ha apuntado sobre estos formatos que invita con un argumento sólido a unirse a ellos.

"La ópera y el teatro tienen un aura que no creo que vayamos a reproducir de manera artificial"

Aún a riesgo de que se le echen encima, Fernando Velázquez es claro a este respeto. "¿Cuánto cuesta una entrada para un partido de fútbol? Y la gente la paga feliz", ha dicho sobre este tema para luego añadir un pequeño matiz: "Y en la ópera siempre ganan".

Trabajar como si cada proyecto fuese un pelotazo

Además de director de orquesta, Fernando Velázquez ha sido compositor para títulos como Un monstruo viene a verme, con el que obtuvo el Goya, u Ocho apellidos vascos, al que se unió después de que otro compositor abandonase el proyecto.

"Cada proyecto lo hago como si fuera a ser un pelotazo. Ocho apellidos vascos era un película desahuciada, nadie creía en ella", ha contado sobre la cinta de Dani Rovira y Clara Lago que luego se convirtió en un éxito.

Al final se trata de hacerlo todo con ilusión, cualquier proyecto le puede dar alegrías como la música de Un monstruo viene a verme o la colaboración con Jorge Drexler en El plan maestro, por la que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Arreglo. "En realidad, aunque suene a tópico, el premio es hacerlo", ha apuntado sobre este tema y señalando su reciente trabajo con María Rozalén en la canción Todo lo que amaste.

Y a vueltas con la ilusión, así valora la canción Dinosaurio de Eva Soriano, que compuso en directo en pleno programa. "Yo siempre digo lo mismo. Hay un chiste que me gusta mucho y resume mi teoría estética", ha dicho sobre aquel que se encuentra un ladrillo y dice "Colega, una piedra preciosa" y le contestan "Es un ladrillo", a lo que él responde: "Ya pero a mí me gusta". ¿Conclusión? "Si a ti te gusta...", le ha dicho a Eva Soriano al terminar la entrevista.

A buen entendedor, pocas palabras bastan.