Leire Martínez se emociona en pleno concierto al recordar a La Oreja de Van Gogh: "Es duro decir adiós"

El sábado no fue un día fácil para Leire Martínez. La cantante, que sigue triunfando con Aquella Niña Tour, se lo confesó a su público durante su concierto en el Quality Espacio de Córdoba (Argentina). Pese al tiempo pasado y el éxito cosechado, no pudo evitar pensar que ese día era el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

"Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y buf", dijo durante el concierto la que fue vocalista de la banda. "Una pensaba que no le iba a afectar pero... Afecta", confesó entre aplausos, y adelantó a sus fans que algunas canciones se le iban a atragantar. "Pero... ¿sabéis qué? Trabajé mucho en ese proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto y le voy a rendir homenaje con este medley de canciones de La Oreja".

Leire dio paso así al medley en el que interpreta 20 de enero, Cuídate, Puedes contar conmigo y La playa y al que sigue Jueves. Una selección que terminó emocionada fundiéndose en un abrazo con sus compañeros de banda, que la arroparon con cariño y animaron a los asistentes a corear su nombre.

"¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta llevar el discurso a las comparaciones, esto no va de quién lo hace mejor o peor", continuó. "Pero es que han sido 17 años de relación, y es duro decir adiós”, reconoció la cantante antes de añadir una última reflexión sobre esta etapa.

Leire señaló que "no pudo ser" pero de alguna manera ha sido. "Por eso quise agradecer no solo a la gente que se ha mantenido y ha seguido estando durante este año y medio sino a toda esa gente que sostuvisteis a la banda hace 18 años. Todos me hicisteis sentir muy respetada, muy querida y jamás la sustituta de nadie".