Niño Paco: "Esta semana he tenido una estefanía, he tenido claro lo que quiero hacer en la vida"

El Niño Paco ha vuelto este jueves a Cuerpos especiales con novedades muy jugosas. ¡Ya sabe qué quiere hacer con su vida!

"Esta semana he tenido una estefanía, he tenido claro lo que quiero hacer en la vida", le ha contado a Iggy Rubín al sentarse en el estudio del morning de Europa FM. ¿Dirás epifanía? "No, Estefanía es una niña del parque de bolas al que suelo ir y le tiro de las coletas para que me haga caso. El otro día me dijo: 'Ay, Paco, qué pesado eres. ¿Por qué no te buscas un trabajo?", ha contado el colaborador, que en ese momento se dio cuenta que tenía que cambiar de vida.

Su plan es hacerse cuentacuentos y ha escrito su primer relato. "Jota, Mus cuentacuento", ha pedido a Javi Sánchez para empezar a contar la historia, que ha levantado las sospechas del presentador.

— Érase una vez, en el número 8 del polígono sur a la derecha de MercaMadrid, había un pequeño taller ilegal en el que vivía un anciano carpintero estafador que echaba mucha cara a la vida y de ahí su apodo, Gepeto.

— ¿Me está intentado colar Pinocho?

— No tiene nada que ver con Pinocho, mi cuento se llama Grimocho. ¿Puedo seguir o montamos un club de lectura, tacitas? (...) Gepeto era un anciano solitario enganchado a los reels de Instagram, pero una mañana se quedó mirando la mancha de pis que había dejado en su colchón. Decidió sacarle el relleno de gomaespuma y crear un niño. Al ver su repugnante creación lo llamó Grimocho.

— Veo que estamos como a medio camino entre Carlo Collodi, Disney, El Pico...

— Un noche, Gepeto se fue pronto a la cama y un hada madrina entró por la ventana y dio vida al cuerpo inerte de Grimocho. Al verlo moverse vomitó y se marchó por la ventana con cinco euros que vio en un cenicero.

— Déjame adivinar, no será que a Grimocho cuando miente le crecía la nariz...

— Le crecía otra cosa, pero solo cuando pensaba en el hada madrina. ¿Puedo seguir? (...) Pasan los años y lo que empieza con una relación de padre, hijo se vuelve tóxica y Gepeto obliga Grimocho a pasear con un periódico por las terrazas de Gran vía y echarla enzima de los móviles de lo guiris hasta que un día lo pillan y le ponen un tutor legal, Iggito Grillo, que le diría lo que está bien y lo que está mal. Iggity os un nombre típico de Cerdeña y Grillo un apellido de la meseta norte de este país.

— ¿Iggito Grillo? Continúa, Niño Paco.

— Al final, después de muchas aventuras, robar una moto a la puerta de una guardería, montar varias start-ups para bebés, montar una banda callejera con El Cariocas y El Palancas y dos órdenes de alejamiento de una productora ejecutiva, al final el hada madrina vuelve a aparecer y con un hechizo de la Casa Griffintown lo convierte en un niño de verdad que se llama Paco. El hada lo deja en una granja de Wisconsin donde una pareja lo encuentra y lo cría como suyo hasta que un día descubren que tiene y que la criptonita es su único...

El Niño Paco se ha despedido del programa mandando un mensaje a las editoriales más importantes de España: "Yo me he rehabilitado, soy un ser humano que solo está pidiendo un trabajo para mantener a sus hijos y, sobre todo, me gustaría ser escritor".