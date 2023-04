Niño Paco llega exultante a Cuerpos especiales: "Hoy es el día más importante de mi vida"

"¡Música de celebración! Hoy es el día más importante de mi vida y estoy tan contento que te he traído un regalo que me sale de dentro", ha dicho Niño Paco a Iggy Rubín nada más llegar este viernes a Cuerpos especiales.

El regalo ha sido un pañal usado. "Ya te dije que me salía de dentro...", ha matizado el pequeño gamberro al que le sobran los motivos para estar tan feliz.

"Celebro no volver a notar como el pis caliente rellena mi pañal, celebro no volver a cagar de pie mientras le pongo caras a un perro...", ha empezado enumerando con un claro tono de felicidad. "... Celebro que nunca más me vuelvan a poner cremita, celebro no dejar de tener que atracar a alguien cuando me da un apretón, celebro no tener que ir al baño en medio de un atraco...", ha continuado ya con un tono de voz más apenado.

En plena enumeración, Niño Paco se ha dado cuenta de una cosa y se la ha dicho a Iggy. "Te explico lo que me pasa. Creía que me podía sacar la chorra en cualquier lugar...", y se ha dado cuenta de que eso no es posible. A partir de ahora tendrá que ir al baño y deberá visitar baños públicos.

"He oído cosas de los baños. De los baños de las estaciones de autobuses he oído cosas terribles...", ha confesado Paco refiriéndose a un rumor que señala que "la gente no se lava las manos". Nada que ver con los atracos que se producen en esos espacios. Eso les gusta mucho más.

Niño Paco se ha ido feliz a su casa con esta información: "Nunca había pensado en las posibilidades criminales de los baños..."