Niño Paco recuerda el día de 2021 en que decidió tomar un camino diferente al resto de niños de su edad

El Niño Paco se ha venido muy arriba este lunes en Cuerpos especiales. El colaborador más joven del morning de Europa FM se ha emocionado con la idea de que lo hayan llamado para hablar en la Semana del Niño Prematuro y ha contado su propia historia.

"Me halaga que me hayáis llamado para hablar de este tema. ¿Quién mejor que yo? Me avala mi currículo", ha dicho emocionado a Nacho García para luego empezar su historia "desde el principio".

Todo empezó en el año 2021... "un niño de apenas un año decidió tomar un camino diferente al resto de niños de su edad y ese camino no lo iba a hacer andando, sino con una motillo que robaría en la puerta de su guardería", ha seguido contando el joven infante.

"Ese niño empezó a ganar dinero con su talento. Un atraquillo por aquí, un tirón de bolso por allá, un butroncillo por allí... Pasaron muchos años hasta 2023 y en 2023 este niño ya ha vivido de todo. Formó su pandilla con un amigo de la guardería y un señor de 42 años, robó a los famosos, sacó un libro con sus memorias, estafó al hijo de Lorena Castell, extorsionó al hijo de Valeria Ros y ganó mucho dinero con una app de citas y dos secuestros express", ha resumido sobre lo ocurrido en esos dos años que le llevaron a tomar una decisión.

"Ese niño ahora mira hacia atrás y se da cuenta de que ya no quiere cometer los mismos errores y enamorarse de productoras ejecutivas. Ese niño ha madurado y ¿sabes una cosa, Nachete? Ese niño soy yo", ha apuntado por si había alguna duda.

La sorpresa de Nacho García ha sido grande porque... ¿qué tiene que ver esta historia con la Semana del Niño Prematuro? "¿Cómo que prematuros? Yo he venido a hablar de los niños premaduros como yo. ¡Qué voy a saber yo de prematuros si yo salí con 10 meses!", ha exclamado antes de adelantar su nuevo plan.

"¿Ahora mismo quién es dentro del organigrama del programa el chochete con más poder? Yo le estoy tirando la caña a Raquel Cuétara Riesco, subdirectora de este programa, y por otro lado está Alba Cordero, guionista programa, que es superborde y no veas como me pone..."

Al final, pasan los años y mejoran las intenciones, pero el Niño Paco sigue siendo incorregible.