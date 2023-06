Orestes recuerda el gafe de Eva Soriano en 'Pasapalabra': "Ese día tuve uno de los peores resultados del programa"

Orestes conecta con Cuerpos Especiales desde los estudios Europa FM en Pamplona para contarnos cómo le va tras su paso por uno de los concursos más famosos del país.

El joven se llevó a casa poco más de 200.000 euros después de pasar 360 tardes en Pasapalabra. No se llevó el bote, finalmente Rafa Castaño consiguió el resolver el Rosco. Competían por el premio pero guardan muy buena relación. "Le tengo mucho cariño pero lo último que querrá ahora es que lo llame para preguntarle cómo está", dijo el ganador en una entrevista hace unos meses con Eva Soriano e Iggy Rubín.

Después de tanta presión mediática, Orestes volvió a su vida normal. Es uno de los concursantes más queridos del programa. Tanto es así que Roberto Leal y Moisés, un nuevo concursante, le recordaron el otro día con uno de sus chistes malos. "Es una gran familia, hemos compartido impresiones y Moisés es una gran persona", cuenta Orestes.

El día que Eva Soriano fue invitada al programa resultó Rafa Castaño ganador. ¿Casualidad? "Se me quedó el mal de hígado y tuve que aguantar. Ese día tuve de los peores resultados del programa, pero bueno, lo que pierdes económicamente lo ganas en salud", recuerda Orestes para picar a Eva.

La popularidad ha cambiado un pelín su día a día. Tanto es así que lo nota mucho más en su ciudad, Burgos, que en Madrid, donde asegura que es "menos significativo". "El otro día me encontré con un matrimonio joven, de 34 años, que iban a tener su primero hijo y se planteaban llamarle Orestes", asegura.

El concursante hace un pequeño cameo junto a José Mota y Pepe Viyuela en la película El Hotel de los Líos, donde dijo un par de frases. "El cine es el arte de esperar y tener paciencia. Fue una tarde entera para grabar 20 segundos", afirma. "Sirvió para comprobar que no era mi camino, programas como el vuestro sí pero...", dice antes de que Eva le ofrezca una "sección de palabras".

Su vida tras Pasapalabra es muy normal. "Estoy en tercero de carrera de Filosofía", dice antes de darse cuenta de que comparte estudios con Iggy Rubín. La asignatura en la que ha sacado mejor nota es Estética. "Lo hago por el puro afán de aprender", dice.

Lo que sí le ha cambiado y tranquilizado mucho la vida es perder, sin querer, su acceso a Instagram. "Estaba en Israel de Semana Santa y pinché sin querer en un enlace, por eso me hackearon el Instagram. Me hicieron un favor, no me apremia nada recuperarlo", cuenta.