Rafa Castaño, sobre Orestes: "Le tengo mucho cariño pero lo último que querrá ahora es que lo llame para preguntarle cómo está"

Empezamos la semana en Cuerpos especiales hablando con Rafa Castaño, que se ha llevado el mayor bote de la historia de Pasapalabra, que se situaba en 2,2 millones de euros.

¿Cómo se siente Rafa al haberse convertido en un mutimillonario? "Es verdad que ahora me puedo plantear la vida de otra manera, pero no quiero que cambie", asegura Rafa a Eva Soriano.

Hasta que no se ha emitido su victoria, Rafa ha tenido que mantener en absoluto secreto este hito tan importante: "La gente lo ha entendido porque me jugaba mucho dinero". También confiesa que no ha empezado a mirar en qué invertirlo. "Que va, porque como tardan unos tres meses en pagarlo, entonces sería complicarme un poco la vida. Entonces dentro de tres meses ya veré", bromea.

El sevillano rompió el récord resolviendo El Rosco del tirón, dejando sin ninguna opción a su rival, Orestes Barbero. El motivo por el que le tocó primero fue porque consiguió más puntos durante el programa, ayudado de los invitados que lo acompañaban ese día.

Esto le ha servido para recordar cuando Eva Soriano acudió al programa, pero en su caso como parte del equipo de Orestes. "Creo recordar que acertaste cuando no regalaban el juego y cuando sí lo regalaban, no acertaste", bromea Castaño con la presentadora de Cuerpos Especiales, que se defiende asegurando que es buenísima en la pista musical.

Rafa también destacaba en la pista musical por cómo cantaba cuando acertaba las canciones. ¿Es Rafa un aficionado al karaoke? "Ahora voy poco porque salgo poco a la calle. Pero siempre me han gustado los karaokes aunque tienen ese puntito sórdido de lugar acabado".

Fuera de bromas, Rafa explica que no ha hablado todavía con Orestes: "Yo le tengo mucho cariño y se lo merece igual que yo. Pero estos días, está todo tan candente, que yo creo que lo último que el querrá es que yo le diga 'oye, ¿qué tal estás?"

Rafa ha estado participando en Pasapalabra 197 programas para los que se ha preparado intensamente con una estricta rutina. "Voy a echar de menos leer mirando palabras. Porque antes miraba las definiciones de las palabras. Y ahora estoy leyendo con gusto y sin pensar en nada, del tirón".

Por último, no podíamos dejar de escapar la oportunidad de enfrentar a Rafa a un último Rosco de Cuerpos especiales. ¡Dale al play para escucharlo!