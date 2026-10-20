Pepe Larraz alaba la "buena salud" del cómic español: "Estamos en medio de todo; tenemos influencia del manga, del cómic francés, del americano..."

Formar parte de los artistas que han podido acercarse a la serie de El Asombroso Spiderman es uno de los anhelos de los fans del personaje, pero si, además, dejas tu impronta en el número 1.000 de la cabecera de Marvel, el hito es mayúsculo. Eso ha conseguido Pepe Larraz, el dibujante al cargo de este nuevo número que se publicará en España el próximo 17 de diciembre y que se ha pasado por Cuerpos especiales para contar cómo ha sido la experiencia.

"Me hacía muchísima ilusión", ha indicado el madrileño, "venía de hacer el Superman - Spiderman, que también era un especial con unos personajes que se habían juntado por primera vez en el 1975, y a mí, casi, me hacía más ilusión esto. Lo otro es una edición especial, pero esto es el número 1.000 de Spiderman".

Sin embargo, ha querido destacar que ese crossover especial entre Marvel y DC también tenía otro punto fuerte como es el dibujo de Superman al cargo del también español Jorge Jiménez, asegurando que "dos cabeceras dibujadas por españoles dice mucho de lo que los españoles son el mercado del cómic americano". "Los españoles estamos en medio de todo, tenemos influencia del manga, del cómic francés, del americano...", ha explicado sobre las virtudes de los artistas de nuestro país, indicando que el cómic español goza de "buena salud" en la actualidad.

Un evento para el que un artista necesita, también, prepararse en el plano mental. "Bloqueas la presión, te pones a trabajar, cuenta la historia lo mejor que puedes y esperar que todo salga bien", ha explicado, añadiendo que uno de sus objetivos es sentir que el trabajo "ha quedado guay" durante las futuras sesiones de firmas con los fans del personaje.

Su relación con el universo Marvel, donde comenzó a trabajar hace 15 años, se extiende también a otros iconos como los X-Men, dejando su sello en libros como House of X, que "funcionó muy bien", aunque ha querido recordar la punta de lanza que supusieron otros autores españoles en el mercado americano: "Tuvimos tres autores, Carlos Pacheco, sobre todo, Salvador Laroca y Pascual Ferri, que abrieron ese camino a través de la división de Marvel de Inglaterra".

Como broche, Pepe Larraz ha confesado cuál sería el personaje que más le gustaría dibujar en la actualidad, Conan, a pesar de que no se encuentra entre catálogos de Marvel o DC.