Los actores de 'La bola negra': "No tiene que ver solo con un colectivo, cada uno carga con su propia bola negra"

El estreno de La bola negra el próximo 25 de septiembre es uno de los más esperados de la temporada, sobre todo por la gran acogida que ha tenido el largometraje de Los Javis entre la crítica y festivales tan destacados como Cannes o San Sebastián.

Por ello, tanto Carlos González y Milo Quifes están esperando con ansia la llegada del público a las taquillas del cine. "Tengo ganas de poder conversar con mis amigas", ha indicado González durante la entrevista que ha tenido en Cuerpos especiales, explicando que, a pesar de que han charlado con "muchos expertos en cine", quieren conocer la opinión del público general como su "amiga María del pueblo".

La película, cuyo nombre toma prestado el título de la novela inacabada de Federico García Lorca con motivo de su asesinato por parte del bando nacional durante la Guerra Civil, narra las vivencias de tres hombres homosexuales a lo largo de tres épocas distintas en España, mostrando los diferentes desafíos a los que se enfrentan en relación a su identidad con el paso de los años. "Es la idea sobre la que gira la película, cómo hemos ido heredando y pasando esa bola negra que hemos sentido todos una vez", ha indicado Quifes.

Una afirmación que respalda su compañero de reparto, que añade que "con esta película dan gas de vivir y poder hablar las cosas con naturalidad, para no guardarte la bola negra (...) Para mí la bola negra no tiene que ver solo con un colectivo, cada uno carga con su propia bola negra".

Sin embargo, el rol que juega la homosexualidad en la producción busca representar cómo "a nivel de colectivo, existe una especie de tensión que viene de un contexto histórico y unos ideales de ultraderecha que no te deja ser y no te deja expresarte abiertamente con tu sexualidad".

Una dinámica que González vincula con la actualidad, asegurando que mira "el móvil y veo unas desgracias que me da mucho miedo el mundo en el que vivimos", recordando el reciente desahucio de la anciana Mari Carmen en el centro de Madrid, e indicando que el debate en torno a la pérdida derechos, en realidad, está "hablando de humanidad y de poder pertenecer todos en igualdad".

En cuanto a la influencia de Lorca en este proyecto, ambos han coincidido en que se sumergieron profundamente en la obra del granadino, comprando varias de sus obras y recomendando las investigaciones de Ian Gibson porque "hace algo muy bonito, juntar al poeta con su obra. Me parece muy importante".