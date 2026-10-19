Gara Durán presenta 'GARA': "Hay canciones que pensaba que no eran para tanto y desde fuera me han emocionado"

Acaba de lanzar su disco debut, GARA, y este lunes ha venido a Cuerpos especiales a presentarlo. Gara Durán se ha dado el madrugón para charlar con Eva Soriano —Nacho García no ha podido estar en la entrevista— de este trabajo que llega tras un año y medio de trabajo.

"Tenía muchísimas ganas porque llevo mucho tiempo trabajándolo y pensaba que cuando lo sacara iba a ser liberador, que evidentemente también, pero también ha sido muy nostálgico todo con muchísimas emociones, la verdad", ha contado al arrancar la entrevista para luego confesar que ahora ha cambiado la perspectiva de algunas canciones.

"Pensaba que cuando lo sacara iba a ser liberador pero también ha sido muy nostálgico"

Hay algunos temas que Gara pensaba que "no eran para tanto" y ahora reconoce que desde fuera le han emocionado de otra manera. "Es muy guay", ha dicho antes de desgranar algunos de las canciones del disco.

En Eterno aterrizaje habla sobre cómo reconciliarte con tu yo del pasado. "Al hacerla me he dado cuenta de que a veces nos tratamos mal sin sentido y eso no mola", ha dicho la cantante, que ahora procura hablarse mucho mejor. "Si no estás bien contigo, mal".

A este tema se unen otros como Mi loco cowboy, que rompe con la dinámica sentimental, intimista y vulnerable del álbum para mostrar a la Gara más disfrutona. "Tengo 27 años también necesito pasármelo bien", ha continuado la cantante que incluye también colaboraciones como Una casa en el Teide, con Barry B, o Placer de vivir, con Natalia Lacunza.

"Es una canción de amigas, de vivir el presente, que ahora es difícil, y es una canción esperanzadora y liberadora", ha añadido. "Yo quería que fuera para valorar lo bueno que tienes en la vida y lo bueno de las cosas simples de la vida", ha apuntado reconociendo que a veces le cuesta estar en el presente y que piensa demasiado en el futuro.

Con este disco llega también una gira de salas que llevará a Gara Durán a nuevas ciudades y nuevos recintos.

"Es una locura, la verdad. Venía de hacer una Sala Sol y de repente una Sala BUT en Madrid son palabras mayores para mí", ha dicho emocionada y sorprendida por haber agotado en Madrid antes incluso de sacar el disco. Ha tenido que sumar una segunda fecha.

2027 llega con grandes perspectivas después de un 2026 de vértigo con paradas en distintos festivales y un concierto en septiembre en el Movistar Arena de Madrid como telonera de Aitana, con quien cantó Perderte.

No era su primera vez como telonera, también lo ha sido de Shinova y Viva Suecia y, puestos a soñar, reconoce que le gustaría ser telonera de Rosalía. "¿Por qué no?", ha dicho entre risas,