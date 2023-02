La playlist de Chica Sobresalto para sus momentos de higiene personal

En Cuerpos especiales todo el equipo huele de maravilla porque aunque madruguen no olvidan que la higiene personal es muy importante. Así lo hace saber Chica sobresalto, que esta semana trae una playlist con aquellas canciones que se pone en diferentes momentos de higiene personal.

Carla Bruni - Quelqu'um m'a dit

Maialen explica que la canción que se pone para darse un baño relajante es Quelqu'um m'a dit, de Carla Bruni. "Con esta canción me apetece meterme en la bañera con un poco de champagne", añade Eva Soriano.

Rusowsky - So so

Como Chica Sobresalto es vegana y se siente mal si se baña muy a menudo, lo compensa con "la ducha el polaco". "En modo morning sería: cabeza, culete y sobaco. Lo que pasa que cuando te duchas así te da miedo porque no sabes si se notará o no se notará que te has lavado. Entonces para estos momentos escucho So so de Rusowsky".

PatrickReza - Tip Toe

Maialen sigue con sus consejos para ahorrar agua y qué mejor manera de hacerlo que duchándote con otra persona: "¿Y cómo de sexy es exfoliarle la espalda a alguien? Para esto he elegido Tip Toe de PatrickReza".

"A mí exfoliar no me apetece... Ahora, sí le quitas el "ex", pues sí", ha agregado Eva Soriano entre risas.

Miley Cyrus - Flowers

Por último, cuando ya hemos hecho demasiadas duchas del polaco y tenemos que salir corriendo al trabajo, necesitamos una ducha rápida "aunque lleguemos al curro con jabón en la oreja".

"Para esto, he elegido la canción que no paro de escuchar en este momento, que es Flowers de Miley Cyrus y que es la mejor del planeta".