¡Pura plancha para acabar con la plancha! La playlist ´más motivadora de Jota Music

Llevas retrasándolo días, pero el montón de ropa cada vez es más grande. Ya es hora de que te enfrentes a tu peor pesadilla. A petición de una oyente madrileña que odia planchar, Jota Music acude al rescate.

"Hola, soy Kelly de Madrid. Me encantaría que Jota Music preparase una playlist para los días en los que tengo que planchar. No hay cosa que menos me guste, así que quizás así me ayude a planchar más y quizás mejor. Muchas gracias y un saludo".

¡Dicho y hecho! Jota Music ha montado una playlist con seis temazos para escuchar, bailar y cantar a todo pulmón mientras planchamos en casa. Dale a play y verás como acabas mucho más pronto.

'Complicated', de Avril Lavigne

'El Secreto de Las Tortugas', de Maldita Nerea

'Euphoria', de Loreen

'Feeling Good (Joel Corry Remix)', de Nina Simone

'Tu Enemigo', de Pablo López & Juanes

'Beautiful', de Christina Aguilera

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.