Rigoberta Bandini confirma cuándo se sabrá la fecha del segundo show en el WiZink Center

Este martes en Cuerpos Especiales toca echar el cable gordo hasta Barcelona para conectar con Rigoberta Bandini. Segunda ocasión que charlamos con ella a distancia.

Está lejos pero la sentimos a nuestro lado. La próxima vez la obligaremos a venir al estudio. "A la tercera va la vencida", promete la cantante, que acaba de lanzar su esperado disco debut, en el que recopila los éxitos que la han convertido en la artista que es a día de hoy, mucho más allá de Paula Ribó.

Ha hecho el camino inverso, en vez de publicar un disco y hacerse mainstream, primero se ha hecho mainstream y ahora saca el disco. Nos parece estupendo. "Me encanta hacer las cosas al revés, siento mucho placer", asegura Bandini. "Ha venido así porque yo realmente no sentía la necesidad de hacer un disco, luego ya sí", cuenta.

La cantante quedó la tercera en el OGAE Second Chance, la otra Eurovisión. "No tengo ni idea de lo que es eso", confiesa la artista, que cree que este certamen es "algo de proyecto hombre". Pero nada que ver. Se trata de un festival alternativo de los eurofans para darle una nueva nota a las candidatas de cada país que quedaron segunda en su preselección.

El día que Sorrentino le hizo ghosting

Canciones de amor a ti es una de las canciones inéditas y está dedicada a su hijo. "Creemos que va a ser Dj, le gusta subir y bajar volúmenes en el pianito", cuenta su madre, que ha confesado -aunque le ha costado- que es más fan de Sorrentino que de Julio Iglesias. "Hay una gran historia. Yo en una radio comenté que me encantaba Sorrentino. Como Javier Cámara estaba trabajando con él en The Young Pope le escribió un mail pasándole un tema mío, In Spain We Call It Soledad. Pero no respondió, Javier no me volvió a decir nada más, que me ponga de banda sonora es una película es lo único que quiero en la vida", explica.

Jordi Évole, Samantha Hudson o su madre serán los próximos invitados de sus RigoTalks, ques se han estrenado en Youtube con una charla con C. Tangana. "Yo creo que está guay porque se generan sinergias, he juntado a Samantha Hudson y a mi madre, o a mejor amiga, Adriana Manso, con Jordi Évole. Son charlas entretenidas, no quiero que sean pretenciosas", asegura.

¿Segunda fecha en el WiZink Center?

El pasado viernes reventó el WiZink Center de Madrid con una eclosión musical inigualable. Amaia Romero se subió al escenario con ella a cantar su colaboración Así Bailaba. No podrá acompañarla durante toda la gira porque ella tiene la suya pero Rigoberta confirma que irá a "algunos shows".

"Sigo en una nube. Ya he aterrizado pero pocas veces me pasa que la energía era muy cómoda, podría haber estado 12 horas más", asegura sobre el show. Tal fue la emoción y la demanda de entradas que se está planteando cerrar una nueva fecha en el WiZink. "Lo sabremos en uno o tres días", asegura la artista, que todavía está llevando a cabo las gestiones para conseguir fecha. Eso sí, sus fans lo están deseando y en cuanto pueda lo anunciará en sus redes sociales.

No se olvida Rigoberta del momento en el que Amaia y ella se dieron cuenta de que Así Bailaba era un tema que tenía derechos. Tenían que pedirle permiso a la familia Aragón para poder utilizarla y samplearla. "Hablamos con mi mánager y le escribió a Emilio Aragón. Estábamos cagadas por si decían que no pero sí, super contentos desde el principio, dijeron que sí y Amaia y yo felices", recuerda.

No estará en la gala de Navidad del Benidorm Fest

Eva Soriano e Iggy Rubín no han querido quedarse sin su exclusiva y le han preguntando a la artista de manera muy incisiva si había grabado el Especial Navideño del Benidorm Fest. Los rumores apuntaban a que sí estaría pero... "No, no voy a estar", dice en rigurosa exclusiva en Europa FM.