Roi canta 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena con la voz de Raphael y lo borda

Roi Méndez es ahora Roi. El cantante gallego, concursante de Operación Triunfo 2017, ha decidido cambiar de nombre artístico para estrenar nueva etapa, una etapa que viene acompañada del singlePerfecto desastre.

"Mi fuerte no es la comunicación | Soy un desastre | Culpo a mi déficit de atención por no llamarte", dice la letra de esta canción con la que muchos se sienten identificados. "Hay bastante gente en el Team Perfecto desastre", ha reconocido a Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales.

"Hay bastante gente (en este equipo). Somos dispersos. Yo no soy tan desastre como era, me he corregido, antes era muy desastre. Y digo en la canción que me inventaba que tenía déficit de atención, simplemente...", ha contando el cantante en esta tercera visita al morning de Europa FM. "En este tema considero que soy el mejor, nadie me supera ahí".

Roi apunta que "hay gente que es tan desastre que le da igual todo, que no tiene miedo a llegar tarde a los sitios, lo abraza" pero no es su caso: "Yo soy desastre conmigo pero con la otra gente me cuesta ser desastre. Ahí soy responsable".

En esta nueva etapa, el cantante se acompaña de un alterego, el muñeco R01 con el que está componiendo el disco. Cada canción del álbum, que saldrá en 2026, irá con un muñeco, ha terminado aclarando sobre este personaje.

El juego de las canciones de Roi Méndez

El desastre de Roi incluye el caos en su WhatsApp. El cantante tiene 496 mensajes sin leer, casi el doble que Eva Soriano que tiene 271 y ya le parecen distintos.

Los dos se han enfrentado en este juego y no ha sido el único del programa. Roi se ha prestado a cantar temas de otros con voces de artistas como Melendi, Eros Ramazzotti y Raphael. La versión de Yo quiero bailarde Sonia y Selena como el de Linares es magistral.

Escucha el final de la entrevista y échate unas risas.