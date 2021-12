Samantha Hudson: "Arturo Valls tuvo que pedir mi móvil porque me escribió por Instagram y le dejé en leído"

Hoy en Cuerpos Especiales recibimos a Samantha Hudson, que acaba de estrenar su segundo disco, Liquidación Total, sobre el que ha querido contarnos todos los detalles. Y es que la cantante se ha convertido en una auténtica representante de la generación Z desde la publicación de Maricón, su primer éxito.

Entre las canciones de este nuevo álbum, la actriz española ha podido colaborar con artistas como La Prohibida o Putochinomaricón en su tema Disco Jet Lag. Sin embargo, la colaboración fue completamente inesperada: "Grabar con ellos fue muy improvisado, cuando hicimos la canción pensamos que sonaba a La Prohibida total. Bueno, y ya sabemos que una travesti es una muerta de hambre... Estoy encantada de colaborar con ella, es un icono internacional", ha asegurado Samantha.

Sin embargo, de todos los temas de su disco, la cantante tiene claro cuáles son sus favoritos: Demasiado coño y El valls de Arturo Valls. Eso sí, admite que no sabe aún si el presentador ha escuchado su canción: "Cuando hablo de esta gente, no me interesa lo más mínimo establecer un contacto real. Solo quiero alimentar la fantasía", explicaba. De hecho, nos ha desvelado que llegó a dejarle en leído cuando este le escribió por Instagram, a pesar de llevar "su nombre tatuado".

Sus fans, por su parte, han recibido este nuevo disco con mucha ilusión, a pesar de los "mensajes de odio" que la cantante ha ido dejando en sus firmas de discos. "Tengo muchas frases por defecto, me gusta mucho cuando les pongo 'me debes 100 euros de cocaína, o me los pagas o te parto las piernas'. Pienso 'joder, imagínate que Aitana pusiera estas cosas'", nos ha revelado Samantha Hudson.

Todo sobre 'Una Navidad con Samantha Hudson'

Además, el próximo día 19 de diciembre Samantha Hudson presentará Una Navidad con Samantha Hudson, un nuevo especial de Navidad en Atresplayer Premium con el que opta a convertirse en la nueva Mariah Carey de las fiestas invernales. Este programa, según nos ha contado, consistirá en una readaptación del Cuento de Navidad de Dickens.

"Hay un maricón asqueroso que se ha hecho muy famoso tras la muerte de su marido, que es Arturo Valls, y entonces aparecen tres fantasmas: Paco Clavel es el fantasma del pasado, Arturo Valls el del presente y Yurena el del futuro", ha desvelado Samantha.

La cantante también ha confirmado que en este especial también saldrán personajes como Pepe Viyuela, Manuela Trasobares o Pupi Poisson. "Pepe Viyuela es la persona más graciosa del mundo, hacía clown todo el rato en los descansos. Parecía eso Aída, porque Pupi Poisson se parece a Carmen Machi", ha bromeado.