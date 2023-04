Santos Solano habla sobre los beneficios del aburrimiento en 'Cuerpos especiales'

Nuestro experto en salud mental, Santos Solano ha venido hoy a Cuerpos especiales a hablar sobre el aburrimiento con Eva Soriano e Iggy Rubín.

Y es que al aburrimiento no está pasando por su mejor momento, y es que las perrsonas entendemos que si tenemos demasiado tiempo para aburrirnos es sinónimo de que no somos organizados, de que somos vagos e implica no estar haciendo nada.

¿Qué es el aburrimiento?

El aburrimiento se considera una emoción percibida como desagradable, y surge ante esas situaciones en las que no hay una cantidad de estímulos adecuada. Además, se asocia con una baja actividad fisiológica, falta de interés, dificultad para concentrarse etc.

Iggy Rubín se ha pregutado si tiene un principio evolutivo, y Solano ha respondido que es intrinseco al ser humano, y no puedes encontar a nadie que no le haya pasado.

También ha añadido que el aburrimiento tiene una función: alentar al individuo para hacer un mejor uso de su tiempo, buscar una meta cuando las anteriores no nos estan satisfaciendo. "Tiene ese motor de establecer nuevos objetivos y nos impulsa a explorar alternativas", ha afirmado.

A raíz de esta respuesta, Eva Soriano ha preguntado que su aburrirse es bueno, y la respuesta es afirmativa pero con un matiz: aburrirse es útil en sí, porque tiene una función.

Antes y ahora: las diferencias generacionales de esta emoción

En las generaciones pasadas se resolvia de forma natural en el ambiente, en el entorno

se resolvia de forma natural en el ambiente, en el entorno Ahora, la sociedad esta hiperestimulada con, por ejemplo, el uso de los movile. Tenemos al alcance todo el tiempo cualquier tipo de estimulo y está haciendo que aburrirse se haya convertido culturalmente en un problema.

En general, la tendencia ante el aburrimiento es evitarlo, más que de aceptarlo y vivirlo. Existe la creencia de que no es bueno y que hay que estar todo el rato creando generando contenido, haciendo cualquier cosa menos estar aburrido.

Pero hay algo importante a tener en cuenta: no hay que confundir el aburrimiento, en ocasiones lo hacemos con estados prolongados en el tiempo como la tristeza, ansiedad o depresión.

"Si nada te motiva, esas hipoactivado, no sales de cama... es no es aburrimiento", ha detallado nuestro psicólogo colaborador.

Beneficios en el proceso de romper con el aburrimiento