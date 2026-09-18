¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 21 al 25 de septiembre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.

En Cuerpos especiales ya estamos listos para recibir el otoño y hacerlo con los mejores invitados. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus despliegan la alfombra naranja del programa para recibir a parte del equipo de La bola negra, la cantante Chica Sobresalto, el actor Martiño Rivas y al grupo Puño Dragón.

Descubre aquí quién viene cada día y qué colaborador se pasará por el estudio para charlar con los presentadores. ¡Y no te olvides de que en Pilla la guita y gana la guita siguen repartiéndose premios diarios y en Pueblos especiales se buscan las localidades más molonas!

Lunes, 21 de septiembre - Dafne Fernández y Sergio Mur

Los intérpretes Dafne Fernández y Sergio Mur arrancarán la semana con teatro al presentar Locuras paralelas, la obra dirigida por Paco Mir que tiene lugar en el Gran Teatro Pavón.

También estará en el estudio Arturo Paniagua, que viene para hablar de música.

Martes, 22 de septiembre

Jorge Yorya es nuestro chico de los martes y de las cosas random de internet. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez?

Miércoles, 23 de septiembre - Martiño Rivas

El miércoles recibimos a Martiño Rivas para hablar de El problema final, su nueva miniserie basada en la novela de Arturo Pérez Reverte y en la que participan también José Coronado, Maribel Verdú, María Valverde

También vendrá la historiadora y cómica Carmen Romero con una nueva entrega de reuniones e inventos que hicieron historia

Jueves, 24 de septiembre - Carlos González y Milo Quifes

Carlos González y Milo Quifes, protagonistas de La bola negra, viene el jueves para hablar de la película de Los Javis que llega a las salas de cine el viernes 25.

Vendrá también Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes, 25 de septiembre - Puño Dragón

Cerramos la semana igual que la abrimos, con música. El grupo Puño Dragón se pasa el viernes por el estudio para hablar de su próxima gira, que arranca en diciembre en Palencia.

También estarán Bertus con sus tradicionales reviews y nuestro experto en cultura pop Juan Sanguino.