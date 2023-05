De Shakira a P!nk: Alba Cordero repasa la lista de cantantes que han cantado con sus hijos

Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué, son los protagonistas de Acróstico. Lo son por partida doble: de la letra de la canción y también del videoclip. Los dos pequeños cantan con su madre en el vídeo grabado en la casa de Barcelona antes de partir a Miami.

El vídeo que acumula cerca de 100 millones de reproducciones ha inspirado la última sección de Alba Cordero en Cuerpos especiales. La colaboradora del morning de Europa FM ha aprovechado el éxito de este tema para recordar a otras artistas que también han catando con sus hijos y, como dice Lidia García, autora del libro ¡Ay, Campanera!, todo lo que pensemos que es innovador lo hizo antes una folclórica. Ahí es donde entran en juego Lola Flores e Isabel Pantoja.

La primera de la lista es P!nk, que canta con su hija en Cover Me In Sunshine, y la última Miley Cyrus. Su caso es diferente, ella no tiene hijos pero sí un padre que quiso ser su compañero sobre el escenario.

P!NK y Willow Sage Hart - Cover Me In Sunshine

Isabel Pantoja y Kiko Rivera - Mi pequeño del alma

Lola Flores y Lolita - Apuesta por el amor

Frank and Nancy Sinatra - Somethin' Stupid

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus - Wildflowers