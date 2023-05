Escucha 'Acróstico', la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos Milan y Sasha con mensaje escondido

Después de colapsar el planeta con la cuatrilogía del desamor y el despecho, Shakira está preparada para dar carpetado y cerrar esta etapa de transición que ha atrevesado el último año.

Se la ve con otra luz. Sus numerosas salidas en Miami y sus sonrisas a la prensa contrastan directamente con el asedio mediático que sufría hace meses a las puertas de su casa en Esplugues de Llobregat.

Pero Barcelona ha quedado atrás y Shakira no se ha ido sola. Sus dos hijos, Milan y Sasha, establecerán su residencia habitual en Miami junto a su madre. A ellos es a quien dedica este Acróstico, una balada con la que la de Barranquilla recupera ese sonido que le dio la fama en sus primeros años de carrera.

Una Shakira orgánica, sincera y que una vez más habla en primera persona. "Todo lo que escribo, todo lo que canto, son mis propias experiencias", dijo en su primera entrevista con Elle tras conocerse su separación de Gerard Piqué.

Los nombres de sus hijos, escondidos como un 'Acróstico'

El título de este tema hace referencia a una composición poética formada por la unión de varias iniciales, letras medias o finales forman un vocablo o una frase.

Acróstico de Shakira // Youtube

Esa palabra resultante se defonima acróstico y la nueva canción de Shakira esconde dos: los nombres de sus hijos.

La referencia que une 'Me Enamoré' y 'Acróstico'

La portada oficial de Acróstico muestra un osito de peluche rodeado de cajas de mudanza.

Una carátula que ilustra la situación actual de Shakira, que hace poco más de un mes ponía rumbo a Miami para empezar una nueva vida al lado de sus dos hijos.

Ellos son los poyuelos que aparecen dibujados en la imagen no oficial con la que anunció la colombiana el estreno del tema.

Ha sido un fan de la de Barranquilla el primero en darse cuenta del detalle que une Me Enamoré con Acróstico. Su nombre es Alejandro y en Twitter se hace llamar @shakirillo.

La cantante se subió a un árbol para la sesión de fotos de la portada del single Me Enamoré, en la que habla del flechazo que sintió por Gerard Piqué.

De esta manera, llama poderosamente la atención que en el dibujo promocional de Acróstico también haya un árbol, pero en el que esta vez aparecen dos polluelos bajo la atenta mirada de la que parece su madre pájaro.

"Trepó árboles por amor, y hoy eso ya se acabó, mas de ahí nacieron sus hijos y solo su amor de madre sabrá siempre cuidarlos", explicó el seguidor en su cuenta de Twitter.

Los pajarillos son, según esta teoría, sus hijos Milan y Sasha.

Letra Acróstico de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor