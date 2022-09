De Shania Twain a Incubus: las canciones para madrugar de Chica Sobresalto (Maialen)

La semana pasada Chica Sobresalto (Maialen) se estrenó como nueva colaboradora de Cuerpos especiales. Esta semana vuelve ya más acostumbrada a madrugar, algo que no es habitual en ella, y por eso nos trae "canciones para despertar", para animar a todos los que madrugan como ella.

Incubus - Drive

Maialen ha escogido esta canción de Incubus porque es con la que despierta el bajista de su banda, Chapas. Además, explica que cuando se despertaba los fines de semana y todos sus compañeros de piso estaban durmiendo, la ponía pensando que así su bajista la asociaría a su despertador y se levantaría de la cama... ¡Y así ocurría siempre!

Velvet Moon - Pretender

Esta canción se remonta a la etapa de Operación Triunfo de Maialen. "Nos despertaban con canciones. Es guay, depende de la canción que sea, pero esta era mi favorita", explica Maialen, confesando que a veces decía que no se iba a levantar hasta que se la pusieran.

Shania Twain - When

Maialen se remonta a su infancia para hablar de Shania Twain. La cantante explica que cuando se cambio de radiocassette a minicadena, el primer CD que le puso su padre fue el Come On Over de la artista, cuyo primer corte del disco era You're still the one.

"Esta canción me hacía llorar. No se por qué. Por la misma razón que lo que más miedo me daba en el mundo eran los toreros, los curas y los borrachos. No lo sé", explica entre risas.

Cupido - Santa

La última recomendación de Maialen para despertar con energía es la canción a la que ha estado enganchada todo el verano: Santa, de Cupido.