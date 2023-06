Sharon Corr sorprende a Eva Soriano en 'Cuerpos Especiales': "Soy fan de la siesta, ayer dormí tres horas"

No es la primera vez que viene a Cuerpos Especiales pero sí la primera que se encuentra con Eva Soriano cara a cara, que se encontraba en el estudio de Barcelona cuando charló con ella hace meses.

Esta vez el equipo del programa ha querido darle una sorpresa a la presentadora y ha mantenido en rigurosos secreto quién era la invitada del lunes. Eva e Iggy no sabían nada y el asombro ha sido mayúsculo.

La ex líder de The Corrs presentó hace unos meses su álbum en solitario The Fool & The Scorpion, en el que se enconde una trama musical que involucra a una parte muy importante de la familia del Rey. Sí, la realidad supera la ficción.

La artista toca en la Sala Clamores de Madrid los próximos 23 y 24 de junio. "Tengo todo preparado, mi batería está llegando ahora de Nueva York, estuve ensayando toda la semana pasada", cuenta. Sharon tocará alrededor de 21 temas en el show, que durará aproximadamente una hora y media. "Tocaré algunos de The Corrs también, los que escribí hace años". El violín y el piano también forman parte del show.

Igual que Eva e Iggy este lunes, la cantante dejó en shock a los viajeros del metro hace unos meses, cuando ofreció una actuacuón sorpresa para inaugurar la Semana de Irlanda. Ocurrió en la estación de Chamartín. "Soy muy amiga del embajador de Irlanda", cuenta la artista.

Además de un dominio correctísimo del castellano, Sharon Corr está sumergidísima en las constumbres españolas. "Soy fan de la siesta, ayer dormí tres horas", reconoce. "Es que no había dormido la noche antes", explica.