Sofia Ellar: "Mademoiselle Madame fue una alusión a la importancia de la salud mental"

Sofia Ellar visita Cuerpos especiales recién llegada de México, donde ha estado 10 días que en un principio iban a ser de relax pero finalmente han sido de trabajo.

Y 23 es su nuevo single, y a pesar de que este número no aparece en ningún verso de la canción, Sofia cuenta que es muy especial para ella. Sobre su videoclip, grabado en Tenerife, Sofia contó con la participación del surfista David Castelló, a quién seguía por Instagram y convenció para que protagonizase junto a ella el vídeo a pesar de no haber actuado jamás.

Y tal fue la química entre ambos, que algunos pensaron que esa historia de amor había traspasado pantallas: "A mí me casan todo el rato, me salen novios por todas las esquinas. Pero no no, súper amigos, ha sido un placer trabajar con él, pero nada más. Además, tiene más pelo que yo".

El objetivo de Mademoiselle Madame

Eva Soriano no ha podido evitar preguntarle por Mademoiselle Madame, el alter ego de Sofia Ellar con el que nos sorprendió hace unos meses dando un giro por completo a su personalidad y a su música. "Mademoiselle Madame nace en un momento en el que quiero hacer un estilo de música completamente diferente sin que me digan 'te has vendido'. Y eso unido a las ganas de interpretar un papel y de portarme mal, generé este alter ego".

Un personaje que dio mucho que hablar y que hizo pensar que a Sofia se le estaba yendo la cabeza, que precisamente era uno de los propósitos de Mademoiselle Madame: "Queríamos tener un mensaje claro y hacer alusión de la importancia de la salud mental. A Mademoiselle Madame se le va la olla y termina en la noche y en la oscuridad. Conoce a Johnny Bravo, con el que tiene una relación tóxica. Todos podemos ser Mademoiselle Madame pero podemos pedir ayuda".