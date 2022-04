Sofia Ellar vive un amor fugaz en la playa en 'Y 23', su nuevo single

Te interesa Sofía Ellar canta en Madrid junto a Johnnie Walker

Tras varios días dando pistas de por dónde podía ir su nuevo single, ya podemos disfrutar de Y 23, lo nuevo de Sofia Ellar. O mejor dicho, de "Sof", que es de la forma en la que ha firmado esta nueva canción.

Una canción fresca y alegre que ha presentado con un videoclip acorde con esta misma energía. Dirigido por Christian Hors, Sofía llega a una acogedora localidad costera para visitar a una amiga. Aunque en un primer momento la vemos algo cabizbaja, rápidamente se contagia del buen rollo del lugar llegando incluso a protagonizar un idílico romance con un joven surfero.

Fiestas al atardecer, canciones frente al mar e incluso intentando coger algunas olas, Sofía está viviendo unos días de lo más felices. Pero todo lo bueno se acaba, y el final no es como esperábamos. Eso sí, no por ello deja de ser un "final feliz".

David Castelló, el surfista que protagoniza 'Y 23'

El atractivo ligue de Sofia Ellar en la playa se llama David Castelló, y esta es la primera vez que se lanza a la interpretación. La propia Sofía ha explicado en su perfil de Instagram que hacía tiempo que lo seguía en redes sociales: "siempre me pareció que tenía un rollazo y colores muy yo".

Un día, sin conocerse, le pidió su contacto para proponerle que participase en su nuevo vídeo: "Le conté que quería que saliese en un videoclip a lo que me dijo: 'qué tengo que hacer?' Y le respondí… 'ser tú aunque… tienes que bailar y tal'. Colgó el teléfono y se ralló. Al poco me escribe y me dice 'no creo que lo pueda hacer bien porque es que yo no se bailar y tampoco he actuado en mi vida'. Sinceramente , no tuve que convencerle porque le dije una gran palabra, 'CONFÍA' . Y así fue".