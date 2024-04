Venga, Bea estrena 'Soy Lesbiana': "Ojalá la usen muchas chicas para salir del armario"

Venga, Bea grita a los cuatro vientos Soy lesbiana en su nuevo single, que estrena este viernes 26 de abril para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica.

"La tenía guardada desde hace un año", le ha contado a Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales. "La historia es que el año pasado hice la parte del estribillo de la canción con Frida y pensé, ¿y si hago la extended version este año? Y así ha sido", ha añadido sobre este tema que ha formado parte de su lista de por si acasos... "Tengo tantas canciones guardadas... La crees y no sabes cuándo la vas a sacar", ha apuntado.

Bea dice en esta canción que, después de muchos novios, ahora está con alguien que se llama como ella y asegura que no le importa compartir nombre pero no le gusta tener la misma profesión. "He estado con artistas y con una es suficiente", ha dicho la intérprete que sueña con que esta canción ayude al colectivo: "Ojalá la usen muchas chicas para salir del armario".

Soy lesbiana se suma a la lista de singles reivindicativos de Venga, Bea que en marzo de 2023 lanzó Señores junto a Xavi Piñeiro. Es un himno del 8M que se inspira en todos esos hombres que te dice cómo tienes que hacer y comportarte. "Mi padre señorea mucho", ha apuntado sobre su fuente de inspiración.

Bea también ha hablado en la entrevista de su reciente fichaje por la discográfica Subterfuge, que le ha llevado a grabar No te voy a besar junto a Jordana B y a subirse al escenario con Los Fresones Rebeldes. Dos sueños cumplidos al que se une otro por cumplir. Como gran fan de La Oreja de Ven Gogh, confiesa que le encantaría hacer una cover de la canción Cuídate. ¡Sería un temazo!