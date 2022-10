Viva Suecia, en exclusiva para 'Cuerpos especiales': "En el nuevo disco habrá una colaboración con Luz Casal"

Siempre es un placer recibir a los chicos de Viva Suecia en Cuerpos especiales y más si es para presentarnos nueva música. Este viernes la banda lanza su nuevo disco El amor de la clase que sea, cuyo último adelanto es El bien, donde suena un saxofón que a muchos ha recordado a algunas canciones de Fito o Bruce Springsteen. "Ir sacando discos hace que te quites un poco la careta y se van viendo nuestros referentes", confiesan.

En el videoclip de El bien, Viva Suecia se mete en la piel de una banda de rock de los 80. Pero no están solos, los acompañan amigos del mundo de la música como Varry Brava, Toni de Miss Caffeina, Ander de Shinova o Junain, entre otros. "Lo primero es que no cobran", bromean, "y después, ¿de qué sirve esto si no es entre colegas?"

Su colaboración con Luz Casal: uno de los mayores hitos de Viva Suecia

El amor de la clase que sea es un disco que incluye colaboraciones que ya conocemos como Cuando el mundo apriete con Leiva; o Lo siento con Dani Fernández. Pero en Cuerpos especiales tiramos de hemeroteca y rescatamos lo que dijeron la última vez que vinieron al programa. Peguntándoles si las colaboraciones de este nuevo disco serían con un hombre o una mujer, nos respondieron con "ambos".

¿Nos han mentido? "No, no os hemos engañado. Hay una colaboración que es uno de los mayores hitos de nuestra carrera. Amigas, amigos, en el nuevo disco de Viva Sucia, El amor de la clase que sea, hay una colaboración con Luz Casal", han revelado hablando del tema La parte difícil.

Escucha en exclusiva un minuto de 'Lo que queda de cariño'

Como último regalito, tenemos un adelanto en exclusiva de una de las canciones que se incluirán en El amor de la clase que sea de Viva Suecia, Lo que queda de cariño. ¡Dale al play para escuchar un fragmento de la canción!