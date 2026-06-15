Zahara estrena 'Marimacho': "He visto muchos insultos en mi vida y es un tema que manejo"

Zahara tiene entre manos varios proyectos, de los que habla con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales . Y es que la cantante acaba de estrenar Marimacho, banda sonora de la película Pioneras: solo querían juga r , mientras afronta la segunda parte de su gira Zaharave.

Como "persona bailonga", Zahara se ha sentado con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. Y es que la artista ha insistido en lo mucho que le gusta bailar.

Además, ha reflexionando sobre que aunque se relacione con algo de jóvenes, actualmente el paradigma ha cambiado. "Tengo la impresión de que la hipervigilancia de las redes les hace ser demasiado prisioneros de su imagen y se dejan llevar menos", ha expresado.

Recientemente Zahara ha compuesto una canción para la canción Pioneras: solo querían jugar, que se titula Marimacho y pone música al filme que trata sobre el primer equipo femenino de fútbol. "He visto muchos insultos en mi vida y es un tema que manejo", ha dicho, entre risas, la invitada.

"En la película, lo que originó que yo hiciera esta canción son unas mujeres inspiradas en jugadoras de los 70 que existieron que lo primero que recibieron es 'Marimacho', 'Vete a tu casa', 'Bollera, 'Fulana'... Insultos que aparecen que sabía que era potentísimo ", ha compartido desde el anti-morning show.

Para Zahara, hacer una canción para una película es "muy bonito ser una pieza de un puzle", el hecho de saber que lo que va a hacer "va a pertenecer a otras creatividades, otras personas y a algo mucho más grande". La artista creó el tema una vez que la película estaba "terminadísima", y tras disfrutarla pudo componerla.

La cantante se siente "orgullosísima" por haber participado, y está muy contenta con el resultado. "Es una peli que cuando terminas te hace querer futbolista", reflexiona la invitada. En su caso ella jugó al fútbol y lo dejó precisamente por llamarla 'Marimacho'.

La gira de 'Zaharave'

La artista afronta la segunda parte de su gira Zaharave. "Estamos recuperando un formato que nació con Puta. el disco anterior, donde las canciones se vuelven mas electrónicas y de baile y ya hemos formalizado esta relación", cuenta sobre lo que se puede encontrar en sus shows.

"Para mí ha sido una oportunidad de volverme a reinventar, invocar a la diosa del techno y llevar al escenario la libertad de moverte", detalla sobre sus conciertos.

A esta nueva etapa musical Zahara la llama Glitch, que define como "rave, discurso político, pelo rapado y baile hasta morir": "Glitch es un fallo que se asocia a lo digital, pero el glitch también lo puedes ver ese fallo cómo corregirlo o abrazarlo con todo tu cuerpo". "Hablar un poco de esas personas que han estado al margen y darles la bienvenida", cuenta sobre su nueva era musical.

Zahara también ha hablado en Cuerpos especiales de su EP Lento Technura, una nueva versión de su proyecto Lento Ternura en el que envuelve las canciones al ritmo de techno. "Era una manera de presentar la era Glitch, coger algunas canciones y darles un punch", explica la artista.

Y pese a no gustarle los juegos, Zahara ha terminado por enfrentarse al reto de renombrar discos de otros artistas con ese talento que tiene para crear nombres curiosos.