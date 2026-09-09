Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Camilo - miércoles, 9 de septiembre de 2026

El artista Camilo se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Para cuando sean mayores, el nuevo álbum que ha compuesto para sus hijas y que verá la luz en apenas unas horas. Además, Nacho García analiza las portadas de la prensa del corazón con el ingreso de la princesa Leonor en la UC3M y se estrena Desayuno con..., la nueva sección en la que se recrea un desayuno con famosos, esta vez Dulceida y Alba Paul con su nueva boda para conmemorar su década como casadas.