Con Eva Soriano e Iggy Rubín

Cuerpos Especiales - Martes 20 de junio de 2023

Álex García y Miki Esparbé han venido de visita a Cuerpos especiales para presentar su nueva película, Una vida no tan simple, en la que ahondan sobre la crisis de los 40. La Ruina ha entrado desde Barcelona con una nueva entrega de frases Out Of Context y también hemos tenido visita de Virginia Riezu, que sabe cómo detectar un amigo con piscina. Este martes Elena Beltrán ha celebrado el cumpleaños de Garfield el gato y Dani Piqueras nos ha hablado de partidos de fútbol que han terminado con risas.