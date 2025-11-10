Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Obús - lunes 10 de noviembre de 2025

La formación original de Obús visita Cuerpos especiales para hablar de su concierto del sábado 13 de noviembre en el Palacio Vistalegre, Jorge Yorya nos cuenta que está habiendo bronca en el concurso de MISS Universo y Arturo Paniagua repasa la trayectoria de Daddy Yankee. Además, Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales y en la mesa de debate Eva Soriano y Dani Piqueras discuten con Nacho García y Alba Cordero sobre qué es peor en un viaje, un compañero que no para de hablar o uno que se descalza.