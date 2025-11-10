Cuándo y dónde comprar las entradas para asistir al Mad Cool 2026

Estábamos expectantes. Por fin vamos conociendo más detalles de la próxima edición del Mad Cool. El festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Iberdrola Music de la capital madrileña, ya ha desvelado los grandes nombres que protagonizarán este festival. Entre ellos, se encuentranFoo Fighters,Florence + The Machine, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lorde o Kings Of Leon.

Cuándo y dónde puedo comprar las entradas del Mad cool

Si quieres asistir al Madcool, las entradas en la preventa saldrán el próximo 17 de noviembre a las 10 de la mañana en exclusiva para clientes Santander y socios de Mad Cool. Para ello, tendrás que acceder a la web www.madcooltickets.com.

Dicha preventa durará hasta el 20 de noviembre a las 10:00. En ambos casos, se podrán adquirir primeros abonos y entradas de día para el festival disfrutando de un precio especial, según detalla su página web. En caso de ser cliente Santander, también podrás tener acceso a fast track, es decir, un acceso prioritario al recinto.

La venta general de entradas comenzará el 20 de noviembre a las 10 de la mañana en la misma web.

Qué artistas acudirán al Mad Cool 2026

El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.

Listado al completo de los artistas del Mad Cool 2026

8 de julio, miércoles

Foo Fighters

Moby

The War On Drugs

Wolf Alice

The Last Dinner Party

The Warning

Jehnny Beth

The War and Treaty

Palaye Royale

Dogstar

Hot Milk

VILLANELLE

HotWax

Hoonine

MADMADMAD

Bigger Splash

9 de julio, jueves

Florence + The Machine

Jennie

Lorde

Teddy Swims

Zara Larsson

Renée Rapp

Charlie Puth

The Blaze (DJ set)

CMAT

Sadie Jean

Zimmer90

Chloe Slater

Frost Children

Son Mieux

Florentenes

La Paloma

Boys Noize

Palms Trax

Yung Prado

Amrita (The Loop)

10 de julio, viernes

Twenty One Pilots

Kings Of Leon

Pixies

Halsey

A Perfect Circle

Interpol

Sigrid

Holly Humberstone

Midnight Generation

Cliffords

Usted Señalemelo

Karen Dió

Rio Kosta

My First Time

Polo & Pan (DJ set)

Bunt.

Swimming Paul

Weval

Maesic (The Loop)

11 de julio, sábado