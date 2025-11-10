AL DETALLE

Cuándo y dónde comprar las entradas para asistir al Mad Cool 2026

El Mad Cool ya ha desvelado a lo más de 60 artistas que se subirán al escenario poniendo el broche de oro a su décimo aniversario.Foo Fighters,Florence + The Machine, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots o Kings Of Leon figuran como los grandes nombres del festival en su nueva edición.

Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, protagonistas de Mad Cool 2026

Madrid10/11/2025 12:09

Estábamos expectantes. Por fin vamos conociendo más detalles de la próxima edición del Mad Cool. El festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Iberdrola Music de la capital madrileña, ya ha desvelado los grandes nombres que protagonizarán este festival. Entre ellos, se encuentranFoo Fighters,Florence + The Machine, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lorde o Kings Of Leon.

Cuándo y dónde puedo comprar las entradas del Mad cool

Si quieres asistir al Madcool, las entradas en la preventa saldrán el próximo 17 de noviembre a las 10 de la mañana en exclusiva para clientes Santander y socios de Mad Cool. Para ello, tendrás que acceder a la web www.madcooltickets.com.

Dicha preventa durará hasta el 20 de noviembre a las 10:00. En ambos casos, se podrán adquirir primeros abonos y entradas de día para el festival disfrutando de un precio especial, según detalla su página web. En caso de ser cliente Santander, también podrás tener acceso a fast track, es decir, un acceso prioritario al recinto.

La venta general de entradas comenzará el 20 de noviembre a las 10 de la mañana en la misma web.

Qué artistas acudirán al Mad Cool 2026

El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.

Listado al completo de los artistas del Mad Cool 2026

8 de julio, miércoles

  • Foo Fighters
  • Moby
  • The War On Drugs
  • Wolf Alice
  • The Last Dinner Party
  • The Warning
  • Jehnny Beth
  • The War and Treaty
  • Palaye Royale
  • Dogstar
  • Hot Milk
  • VILLANELLE
  • HotWax
  • Hoonine
  • MADMADMAD
  • Bigger Splash

9 de julio, jueves

  • Florence + The Machine
  • Jennie
  • Lorde
  • Teddy Swims
  • Zara Larsson
  • Renée Rapp
  • Charlie Puth
  • The Blaze (DJ set)
  • CMAT
  • Sadie Jean
  • Zimmer90
  • Chloe Slater
  • Frost Children
  • Son Mieux
  • Florentenes
  • La Paloma
  • Boys Noize
  • Palms Trax
  • Yung Prado
  • Amrita (The Loop)

10 de julio, viernes

  • Twenty One Pilots
  • Kings Of Leon
  • Pixies
  • Halsey
  • A Perfect Circle
  • Interpol
  • Sigrid
  • Holly Humberstone
  • Midnight Generation
  • Cliffords
  • Usted Señalemelo
  • Karen Dió
  • Rio Kosta
  • My First Time
  • Polo & Pan (DJ set)
  • Bunt.
  • Swimming Paul
  • Weval
  • Maesic (The Loop)

11 de julio, sábado

  • Nick Cave & The Bad Seeds
  • Pulp
  • The Black Crowes
  • David Byrne
  • Kasabian
  • Jalen Ngonda
  • The Vaccines
  • Matt Berninger
  • The Reytons
  • Persia Holder
  • Overpass
  • TSSFU
  • Supermodel
  • Richie Hawtin
  • Nina Kraviz
  • Aerea
  • Luxi Villar (The Loop)