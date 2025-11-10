Cuándo y dónde comprar las entradas para asistir al Mad Cool 2026
El Mad Cool ya ha desvelado a lo más de 60 artistas que se subirán al escenario poniendo el broche de oro a su décimo aniversario.Foo Fighters,Florence + The Machine, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots o Kings Of Leon figuran como los grandes nombres del festival en su nueva edición.
Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, protagonistas de Mad Cool 2026
Estábamos expectantes. Por fin vamos conociendo más detalles de la próxima edición del Mad Cool. El festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Iberdrola Music de la capital madrileña, ya ha desvelado los grandes nombres que protagonizarán este festival. Entre ellos, se encuentranFoo Fighters,Florence + The Machine, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lorde o Kings Of Leon.
Cuándo y dónde puedo comprar las entradas del Mad cool
Si quieres asistir al Madcool, las entradas en la preventa saldrán el próximo 17 de noviembre a las 10 de la mañana en exclusiva para clientes Santander y socios de Mad Cool. Para ello, tendrás que acceder a la web www.madcooltickets.com.
Dicha preventa durará hasta el 20 de noviembre a las 10:00. En ambos casos, se podrán adquirir primeros abonos y entradas de día para el festival disfrutando de un precio especial, según detalla su página web. En caso de ser cliente Santander, también podrás tener acceso a fast track, es decir, un acceso prioritario al recinto.
La venta general de entradas comenzará el 20 de noviembre a las 10 de la mañana en la misma web.
Qué artistas acudirán al Mad Cool 2026
El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.
Listado al completo de los artistas del Mad Cool 2026
8 de julio, miércoles
- Foo Fighters
- Moby
- The War On Drugs
- Wolf Alice
- The Last Dinner Party
- The Warning
- Jehnny Beth
- The War and Treaty
- Palaye Royale
- Dogstar
- Hot Milk
- VILLANELLE
- HotWax
- Hoonine
- MADMADMAD
- Bigger Splash
9 de julio, jueves
- Florence + The Machine
- Jennie
- Lorde
- Teddy Swims
- Zara Larsson
- Renée Rapp
- Charlie Puth
- The Blaze (DJ set)
- CMAT
- Sadie Jean
- Zimmer90
- Chloe Slater
- Frost Children
- Son Mieux
- Florentenes
- La Paloma
- Boys Noize
- Palms Trax
- Yung Prado
- Amrita (The Loop)
10 de julio, viernes
- Twenty One Pilots
- Kings Of Leon
- Pixies
- Halsey
- A Perfect Circle
- Interpol
- Sigrid
- Holly Humberstone
- Midnight Generation
- Cliffords
- Usted Señalemelo
- Karen Dió
- Rio Kosta
- My First Time
- Polo & Pan (DJ set)
- Bunt.
- Swimming Paul
- Weval
- Maesic (The Loop)
11 de julio, sábado
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Pulp
- The Black Crowes
- David Byrne
- Kasabian
- Jalen Ngonda
- The Vaccines
- Matt Berninger
- The Reytons
- Persia Holder
- Overpass
- TSSFU
- Supermodel
- Richie Hawtin
- Nina Kraviz
- Aerea
- Luxi Villar (The Loop)