Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Las Petunias - miércoles, 30 de septiembre de 2026

Elsa, Goya y Cecilia, miembros de Las Petunias, han presentado su EP Ahí te pudras, maldita en Cuerpos especiales y han aprovechado para contar todos los detalles sobre cómo el actor Robert Pattinson apareció ante los medios luciendo una camiseta con el logo de su primer disco Creo que soy de porcelana. Además, conexión en directo con Alicia Otaegi, miembro de Mariburruntzi, el equipo de natación sincronizada subcampeón del Europeos Másters, Eva le grita a una nube por las diferencias en la investigación médica entre hombres y mujeres, sobre todo en materia de anticonceptivos, y Santos Solano explica son las reacciones del cerebro ante el scroll en redes sociales.