Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Maxi Iglesias y Susana Abaitua - martes, 29 de septiembre de 2026
Los intérpretes Maxi Iglesias y Susana Abaitua se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Nuda propiedad, la nueva película que protagonizan en la que una pareja decide comprar un piso bajo este régimen, creando situaciones y reflexiones solo posibles en el género de la comedia negra. Además, Jorge Yorya analiza la última entrevista viral a Pedro Buerbaum, el creador de los gofres con forma de aparato reproductor masculino, Alba Cordero comenta el cambio de nombre de Niños bravos por motivos legales a Niños y la Patrulla chiquilla entrega el mando a los más pequeños.