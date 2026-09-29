Leire Martínez: "Yo no dudaba de mi capacidad sobre el escenario, pero había que volver a convencer"

Leire Martínez lleva dos años saboreando una nueva forma de mostrarse al mundo como artista, nada menos que en solitario. La cantante se tiró a la piscina tras su separación de La Oreja de Van Gogh con su primer disco, Historias de aquella niña, que la ha llevado a actuar sobre los escenarios tanto de España como de América

Aquella niña Tour ha llegado a muchos rincones y le quedan todavía shows por celebrar: Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, Toledo, Santiago de Chile, Medellín, Ciudad de México, Miami, Nueva York... Con conciertos en marcha, Leire Martínez ha anunciado La noche de aquella niña, un show en el Palacio Vistalegre de Madrid el 17 de abril de 2027.

Sobre este espectáculo, que será el más grande hasta la fecha de su primera gira en solitario, hablamos con ella en una entrevista para Europa FM. Una charla en la que también abordamos las sorpresas que se ha llevado con su público en su vuelta a los escenarios, si está en proceso de crear nueva música y cómo lleva los constantes comentarios sobre supuestos guiños a La Oreja de Van Gogh.

Un concierto que no será el fin de gira

"No es exactamente un fin de gira, porque yo el verano de 2027 voy a seguir dando conciertos, pero sí tiene algo de cerrar esta etapa", remarca Leire sobre dicho concierto tan especial, después de dos años en los que la incertidumbre siempre ha estado presente.

En este show no faltarán grandes artistas que la acompañen en el escenario, tal y como la artista nos adelanta: "En mente tengo invitar a amigos y amigas esa noche, porque han formado parte de muchos momentos de este ciclo". Lo mismo ocurre con nuevas canciones, pues su intención es cantar para ese día "algo nuevo".

"En este nuevo ecosistema había que volver a convencer"

Leire Martínez remarca que "todo es bueno" en esta gira de reencontrarse con su público en solitario, y tiene la sensación de "trabajo bien hecho": "Yo no dudaba de mi capacidad sobre el escenario, pero en este nuevo ecosistema en el que me muevo ahora había que volver a convencer".

Además, se ha sorprendido a sí misma con su habilidad para "gestionar equipos" y por tener más capacidad de lo que ella pensaba. En cuanto al público, se ha sorprendido especialmente con el recibimiento en directo de No se me da bien odiarte y Aquí estaré en América.

Ahora mismo Leire Martínez se encuentra inmersa en la gira, y cuando no está sobre el escenario se dedica a descansar. Pero ya tiene planes para volver a grabar nueva música, tal y como nos cuenta: "Tengo muchas ideas de cara al disco que viene, y mi idea es volver a escribir y hacer cosas a finales de noviembre".

Una campaña publicitaria con guiño a La Oreja de Van Gogh

La artista se ha hecho viral la última semana por su campaña publicitaria con guiños a La Oeja de Van Gogh, pero sobre todo a ese camino en solitario. Y la de San Sebastián ha recibido comentarios de todo tipo por ello.

"La gente distorsionamos lo que vemos en base a criterios propios"

"La gente distorsionamos lo que vemos en base a criterios propios", reflexiona con Europa FM. "En ese dar un paso más siento que hay mucha polarización, muchos intereses de crear polarización y adoctrinamiento incluso", comparte ante las reinterpretaciones que se hacen en muchas ocasiones.

"En lo subjetivo la gente está haciendo lecturas que no comparto", confiesa la cantante. Pese a todo esto ella está cómoda con lo que ha construido tras La Oreja de Van Gogh, y así nos lo hace saber: "En la vida ocurren cambios, y el mío ha sido evidente y público, lo mejor que me ha podido pasar a mí es que yo me sienta bien después del cambio".

"En la vida ocurren cambios, y el mío ha sido evidente y público"

Entre los comentarios virales que ha hecho Leire Martínez desde que está en solitario, se encuentra ese en un concierto en el que la artista explicó que, progresivamente, que irá cantando cada vez menos canciones de La Oreja de Van Gogh. Y actualmente ya hay algunos temas que han cambiado su significado para ella: "Me ha pasado eso con Inmortal, porque se ha convertido en un lema para la gente".

Así fue cómo conoció a Katy Perry

En Aquella niña tour Leire Martínez ha vivido situaciones que no esperaba, como conocer a Katy Perry. Fue en el festival O Son Do Camiño, donde compartían cartel. "Una de las cosas que me sorprendió es en que se interesó en saber quién era yo, y me llamó la atención porque eso no lo suele hacer todo el mundo".

La superestrella "fue maravillosa" con su familia. "Fue encantadora, y me sorprendió porque me preguntó qué tal iba la gira, cómo había ido el show... Me contó que había estado en Santiago y que le había parecido la catedral un sitio mágico. Vamos, somos besties", cuenta con mucho humor la cantante.

Leire Martínez sigue con energía después de todos estos meses sin bajarse del escenario para afrontar grandes proyectos que le quedan por delante. Y, sobre todo, con una actitud envidiable y su talento por bandera.