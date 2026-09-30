Cómo comprar las entradas para ver a Pablo López en 2027: venta general y precios

Pablo López continúa dando forma a su nueva etapa musical. El artista malagueño ha anunciado su HIBAKUSHA TOUR 2027, una gira con la que presentará en directo su nuevo álbum, El Cuatro, además de repasar algunos de los grandes éxitos de su trayectoria. Y lo hará en distintos formatos y con conciertos para los amantes de grandes recintos y salas más íntimas.

Y es que, de momento, el cantante ha confirmado seis conciertos para mayo de 2027 en Madrid, Barcelona y Valencia. Las primeras fechas serán el 21 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 27 de mayo en el Roig Arena de Valencia y el 31 de mayo en el Movistar Arena de Madrid.

A estos grandes conciertos se suman tres actuaciones en formato más íntimo. Pablo López actuará el 20 de mayo en City Hall Barcelona, el 26 de mayo en la Sala Matisse de Valencia y el 30 de mayo en la Sala Shôko de Madrid, donde ofrecerá un espectáculo más cercano y centrado en el piano y la voz.

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Así es la venta general de entradas para ver a Pablo López en 2027

La preventa de Santander SMusic del HIBAKUSHA TOUR 2027 comenzó el lunes 28 de septiembre a las 10:00 horas, por lo que los fans más acérrimos han sido los primeros en poder hacerse con los tickets para ver al malagueño.

Pero la venta general arrancará el miércoles 30 de septiembre a las 16:00 horas. En el caso del concierto de Madrid las entradas estarán disponibles a través del Movistar Arena desde las 17:00 horas.

Una entrada vale para dos conciertos

Hay una particularidad en los shows que ha anunciado Pablo López para 2027: las entradas para los conciertos en salas están vinculadas a la compra de una entrada para el concierto de gran formato correspondiente en cada ciudad.

Por tanto, quienes quieran asistir al concierto de Shôko en Madrid, por ejemplo, deberán adquirir también una entrada para el espectáculo del Movistar Arena.

Cabe recordar que el HIBAKUSHA TOUR 2027 podría no haber terminado de completar su calendario. Pablo López ha dejado abierta la posibilidad de anunciar nuevas fechas próximamente, por lo que sus fans todavía podrían recibir más novedades sobre la gira en otras ciudades.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas para ver a Pablo López en dos conciertos depende del tipo de entrada. Los precios van desde los 32 euros, pasando por los 39 euros, 42 euros y 54 euros hasta llegar a los 140 euros.

Todos los conciertos de Pablo López en 2027