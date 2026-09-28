Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Sôber - lunes, 28 de septiembre de 2026

Sôber presenta el disco Anandamida y habla de su próxima gira. Arturo Paniagua nos prepara para el tercer álbum de estudio de Arde Bogotá. Javi Sánchez repasa los lanzamientos de la semana. Y en la sección Evacho, se busca solución a la prohibición de farmear aura en el instituto. Además, en la nueva entrega de Dilema que te quema, se habla de envejecer cinco años a cambio de conseguir tu objetivo laboral o rejuvenecer 10 y perder uno de los paletos.