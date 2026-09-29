Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Nancho Novo, Marina San José, Jesús Castro y Arancha de Benito

Moisés ha regresado pisando fuerte. Además de darle mucha guerra a David en AlaZ, el concursante está demostrando una maestría brutal en la prueba musical del programa dejando sin opciones a su rival programa tras programa. En esta ocasión, los jugadores debían tratar de adivinar una canción de 1983. Moisés, que ya se relamía escuchando las primeras notas, ha sido más rápido con el pulsador y no ha titubeado a la hora de resolver. Roberto Leal, estupefacto ante la increíble habilidad del concursante en La Pista, ha planteado su propia teoría. Según el presentador, en esta etapa en la que ha estado fuera de Pasapalabra, Moisés ha estado viviendo en un karaoke. ¡Imperdible! | antena3.com

Pasapalabra se llena de nuestro rostros conocidos: dos de ellos acompañarán al equipo naranja y los otros dos al equipo azul. Y esta vez llegan directos del mundo de la actuación y la comunicación. ¡Te contamos quiénes son!

¿Qué sería de Pasapalabra sin sus invitados famosos? Como no lo queremos descubrir, Roberto Leal recibe en su plató cuatro nuevos rostros: dos de ellos juegan en el equipo azul, y los otros dos en el equipo naranja.

Llegan directos del mundo de la actuación y la comunicación. Te contamos quién es cada uno de ellos:

Nancho Novo

Nancho Novo es un actor, director teatral y músico que, pese a estudiar Medicina, se acabó trasladando a Madrid para formarse en Arte Dramático, y desarrolló una extensa carrera tanto en cine como en televisión y teatro. Entre sus películas más conocidas están La ardilla roja, La Celestina —por la que fue nominado al Goya— y Los amantes del Círculo Polar. También ha participado en series como El síndrome de Ulises y, más recientemente, Sueños de libertad.

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Marina San José

Esta actriz es hija de los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel y hermana del músico David San José. Aunque creció rodeada del mundo artístico, decidió dedicarse a la interpretación y se formó en el Laboratorio William Layton. Es especialmente conocida por Amar en tiempos revueltos, Gran Reserva, De chica en chica y Saben aquell. Recibió el premio teatral Ágora por Don Juan, el burlador de Sevilla.

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Jesús Castro

Este actor saltó a la fama en 2014 con su debut cinematográfico en El Niño, papel por el que fue nominado al Goya a mejor actor revelación. Ese mismo año participó en La isla mínima y posteriormente se hizo conocido por series como El Príncipe, Mar de plástico, Perdóname, Señor y Brigada Costa del Sol. Antes de dedicarse a la interpretación estudiaba Electrónica y trabajaba en la cafetería de su padre.

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Arancha de Benito

Esta presentadora y modelo se hizo conocida en los años 90, especialmente como presentadora del programa musical juvenil Ponte las pilas. Posteriormente trabajó en espacios como Zona franca, Cada día y Espejo Público. También tuvo una gran presencia en la prensa del corazón por su relación y posterior matrimonio con el exfutbolista Guti, con quien tuvo dos hijos.