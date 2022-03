CON EVA SORIANO E IGGY RUBÍN

Cuerpos especiales - Viernes 18 de marzo de 2022

No es un viernes cualquiera, es el viernes de MOTOMAMI. El esperado disco de Rosalía sale a la venta y llega con sorpresa. Eva Soriano se ha enterado en directo en Cuerpos especiales que esta misma tarde entrevistará a la catalana en un hotel de Madrid. ¿Se atreverá a imitarla? A la que no ha imitado, pero sí admirado, es a Raquel Sánchez Silva, que ha dejado sin palabras a Eva e Iggy con su primer triunfo en El Desafío. Superó el reto de la apnea y estuvo 3 minutos y 32 segundos sin respirar. Virginia Riezu y María Guerra han completado un programa redondo en el que no ha faltado la propuesta de planes para el fin de semana y el consultorio de sueños de Iggy Rubín.