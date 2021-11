De DJ a DJ: Jota Music pincha seis temazos para el gran Wally Lopez

Te interesa La playlist de Jota Music

Nuestro DJ favorito de Cuerpos especiales ha empezado la semana con un reto complicado. Ha recibido una nota de voz del mismísimo Wally Lopez, DJ de Más Wally tarde y Insomnia.

"Hola, Eva. Hola, Iggy, ¿Cómo estáis? Soy Wally, vuestro compañero de Europa FM. Estaba pensando que os escucho todas las mañanas cuando llevo a los niños al colegio, y claro, digo 'Que tienen un DJ, que tienen a Jota Music haciendo playlist, ¿y a mi quién me pincha?' Siempre estoy pinchando pero a mí nunca me pincha nadie... que si las tardes con Más Wally tarde, que si las noches con Insomnia... Y me he preguntando, ¿y si abuso de la confianza por ser compañero y les pido un playlist? Así que allá voy. Si hay posibilidad, os pido que me hagáis un playlist para los fines de semana que me gusta ir a trabajar conduciendo y, aparte de escuchar la radio y los podcasts, quiero que me pinchéis un poquito. ¡A ver si hay suerte! Se os quiere. Os escucho cada mañana y sois lo más, de lo más, de lo más. Besitos".

Pinchar durante largas horas en discotecas y festivales, manejar los efectos de sonido, y mucho, mucho talento. Trabajar como DJ es todo un arte, pero no siempre es fácil. Hasta los mejores necesitan que les mezclen nueva música. Hoy, Jota Music asume el reto de pincharle al gran Wally Lopez seis canciones de su exitosa playlist.

¿Estás preparado, Wally? Dale al play ¡que esta vez no te toca a ti pinchar temazos!

'Moth To A Flame', de Swedish House Mafia & The Weeknd

'Uptown Funk', de Mark Ronson & Bruno Mars

'Mi Gente', de J Balvin

'Power To You 2021', de Wally Lopez

'Hymn For The Weekend', de Coldplay & Beyoncé

'Shut Up', de The Black Eyed Peas

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.